۲۲ سرباز امریه در مناطق محروم استان سمنان مشغول خدمت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان بعدازظهر دوشنبه در آئین تجلیل از نیروهای امریه مناطق محروم و پایگاه‌های آتش‌نشانی دهیاری‌های استان به‌مناسبت روز جوانان سرباز و دانش‌پژوه به میزبانی سالن جلسات ساختمان معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان ضمن بیان اینکه در استانداری و فرمانداری‌ها، بخشداری و دهیاری‌های تابعه ۲۲ سرباز وظیفه در بخش‌های روستایی و مناطق محروم مشغول خدمت هستند، ابراز داشت: ارتقا سواد و دانش سربازان در دستور کار قرار دارد.

وی ضمن بیان اینکه از این تعداد سرباز ۱۶ نفر در پایگاه‌های آتش‌نشانی مشغول به کار شدند، افزود: استانداری سمنان همواره به نیروی انسانی نگاه ویژه‌ای دارد لذا قدردانی از تلاش‌های سربازان، نشان از اقدام‌های موفق این عزیزان در خدمت و انجام وظیفه در استانداری است.

مدیرکل اداری و مالی استانداری سمنان نیز در این نشست بابیان اینکه گزارش‌های بازرسی از عملکرد سربازان شاغل در استانداری مثبت و ارزنده است، ابراز داشت: این عملکرد بسیار خوب سربازان وظیفه شایان تقدیر است.

صفا خواه بابیان اینکه خدمت سربازان برخلاف دیگر دستگاه‌های اجرایی در استانداری سمنان بسیار طاقت‌فرسا است، در ادامه تصریح کرد: کارکنان این مجموعه باجان و دل برای خدمت به مردم در تلاش هستند.

وی بابیان اینکه استانداری همواره برای حل مشکلات سربازان پیش قدم خواهد بود، افزود: استانداری سمنان در جذب سربازان وظیفه و پرداخت مطالبه‌های این عزیزان رتبه ممتاز کشور را طی سال ۹۸ کسب کرده است.