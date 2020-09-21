درس مقاومت دفاع مقدس باید به نسل های آینده منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله ملکی بعدازظهر دوشنبه در بازدید از نمایشگاه دفاع مقدس در یگان ویژه مازندران ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره دلاور مردی‌های رزمندگان مظلوم و غیور هشت سال دفاع مقدس، اظهار داشت: هفته دفاع مقدس همچون نگینی تا همیشه زمان، بر تاریخ حماسه و ایثار و پایداری آزادگان جهان می‌درخشد.



وی افزود: تاریخ هشت ساله دفاع مقدس که پر از عشق و ایثار و مقاومت است و دعای شبانه پرچمدار وادی عشق و یاور بسیجیان و رزمندگان، حضرت امام (ره) و پشتیبانی خالصانه پیر و جوان، مرد و زن را در دل خود دارد، همواره در سینه تاریخ خواهد ماند.



ملکی ادامه داد: ما امروزه هرچه داریم به برکت حضور و دفاع شهدای ۸ سال دفاع مقدس می‌باشد، امروز شهدا بر رفتار و کردار ما شاهد هستند و باید طوری رفتار کرد که شرمنده آنها نشویم و رفتار و کردار ما عطر و بوی قرآنی داشته باشد.



مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مازندران گفت: درس مقاومت در هشت سال دفاع مقدس شور و شعوری است که باید به نسل‌های آینده منتقل شود و نباید رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدا و ایثارگران و رزمندگان از یادها برود.



وی ادامه داد: هفته دفاع مقدس بهترین زمان و فرصت برای یادآوری و آگاه سازی جوانان و نوجوانان با رویدادهای دوران جنگ تحمیلی است و این مهم موجب ایجاد پالایش روح و هم چنین حرکت در مسیر اهداف شهدا می‌شود.



سردار ملکی با اشاره به اینکه تمامی اتفاقات در جهان نشأت گرفته از انقلاب اسلامی ماست، تصریح کرد: ما شاهد تغییرات وسیعی در سطح جهان و منطقه بوده‌ایم، خوشبختانه مردم کشور ما در زمان جنگ تحمیلی امتحان خود را به خوبی پس داده‌اند و به جهانیان ثابت کردند برای دفاع از دین و میهن خود همیشه آماده جانفشانی هستند.



وی در خاتمه خاطرنشان کرد: هم اکنون نبایستی تصور شود چون جنگی را در گذشته پشت سرگذاشته‌ایم دیگر امکان ایجاد جنگی دیگر وجود ندارد بلکه باید همیشه آماده مقابله با دشمنان کشورمان باشیم، دفاع مقدس صرفاً هشت سال نبوده و ابتدای آن انقلاب اسلامی و انتهای آن ظهور حضرت مهدی (ع) است.