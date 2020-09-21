سیاست ایران در قبال نتیجه انتخابات آمریکا صبر استراتژیک است

به گزارش خبرگزاری مهر، جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس کمیسیون کارگری در جریان جلسه این کمیسیون ضمن گرامیداشت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس و پاسداشت رشادت‌ها و جانبازی‌های رزمندگان و همه آحاد مردم در دفاع مقدس، با اشاره به اینکه این روزها جهان شاهد قلدری آشکار و یکجانبه گرایی و تک روی آ مریکا و ترامپ است، اظهار داشت: طبق حقوق بین الملل، تمام تحرکات و اقدامات و مواضع آمریکا درباره موضوع تحریم‌ها و مکانیسم ماشه و فشار به کشورهای جهان برای پیروی از تکروی های آمریکا، غیر قانونی، ظالمانه و مصداق تبعیت آمریکا از قانون جنگل است، اما طبق منطق زور و تحمیل و قدرت، آمریکا همه کشورهای جهان را مورد تحمیل و فشار قرار می‌دهد تا قانون جنگل را در جهان امروز برپا کند.

وی هم چنین با اشاره به اینکه همه کشورهای جهان به این تکروی و قلدری آمریکا باور دارند اما به هر حال بر اساس منطق قدرت، برای برقراری ارتباط و توسعه مناسبات با ایران، تحت فشار آمریکا قرار می‌گیرند که این مورد را به وضوح حتی در اعاده اموال و منابع کشور که نزد برخی کشورهاست، شاهد بوده‌ایم. وی افزود: در موارد عدیده، برخی کشورها به صراحت اعتراف کرده‌اند که حقانیت ایران را برای بهره مندی از اموال و منابعش پذیرفته‌اند، اما به واسطه زورگویی و فشار آمریکا نمی‌توانند حقوق مردم ایران را مسترد کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه امروز کل جهان شاهد قلدری و یکجانبه گرایی آمریکای ترامپ است، اظهار داشت: با توجه به اینکه وجه اشتراک اصلی دولتمردان امریکایی، دشمنی با انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران است، تفاوت معناداری وجود ندارد که کدام یک به عنوان رئیس جمهور آتی آمریکا انتخاب شوند؛ بنابراین سیاست کلان جمهوری اسلامی ایران در قبال نتیجه انتخابات آمریکا، صبر استراتژیک است.

عرف در پایان ضمن اشاره به اینکه بنا به تعبیر مقام معظم رهبری، به امید خدا بعد از دوران عسر، دوران یسر خواهد بود، بر ضرورت افزایش تلاش‌ها و مساعی همه دست اندرکاران و مدیران نظام به منظور حل مشکلات کشور و نیز بسیج همه امکانات و منابع کشور برای رفع مسائل حوزه‌های صنعتی و کارگری کشور تأکید کرد.