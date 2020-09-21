مرکز توانمندسازی آسیب دیدگان اجتماعی ایلام ۹۴ درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا همتی ظهر دوشنبه در جریان بازدید جمعی از رسانه‌های استان از مرکز جامع توانمندسازی آسیب دیدگان اجتماعی ایلام اظهار کرد: ساخت مرکز جامع توانمندسازی آسیب دیدگان اجتماعی ایلام در سه طبقه از سال ۹۶ آغاز شده و زیربنای آن سه هزار متر مربع است.

وی گفت: تاکنون ۸.۵ میلیارد تومان برای ساخت این ساختمان هزینه شده و در حال حاضر ۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که در آینده‌ای نزدیک به بهره برداری می‌رسد.

همتی عنوان کرد: برای تکمیل این طرح بیش از ۱.۵ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.

مدیرکل بهزیستی استان ایلام بیان کرد: با تکمیل این مجموعه اسکان زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی از ساختمان‌های استیجاری به صورت متمرکز به این مجموعه منتقل می‌شود که کمک بسیار بزرگی در راستای خدمات دهی و توانمندسازی این قشر از جامعه خواهد بود.

وی گفت: این مرکز برای اسکان، نگهداری و توانمندسازی از زنان، دختران، کودکان و پسران آسیب دیده اجتماعی در سطح جامعه ساخته شده است.