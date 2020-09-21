به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد رضا شاهرخی امروز دوشنبه در حاشیه مراسم تجلیل از پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس با تبریک هفته دفاع مقدس به صورت ویدئو کنفرانس، اظهار داشت: بیانات مقام معظم رهبری در این همایش، سراسر رهنمود بود و باید مسئولان استانی ما این آموزه‌ها را استخراج کنند و فعالیت‌های فرهنگی وسیع‌تری را در راستای معرفی دفاع مقدس انجام دهند.

وی، عنوان کرد: دفاع مقدس، همراه با پیروزی و موفقیت برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است.

نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به دستاوردهای سیاسی دفاع مقدس، گفت: دفاع مقدس تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور ایران را حفظ کرد.

حجت الاسلام شاهرخی با بیان اینکه از جهت دفاعی و امنیتی نیز دفاع مقدس موجب شد که دشمن جرأت حمله به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نداشته باشد، افزود: همچنین معنویت دفاع مقدس، موجب پرورش جوانان انقلابی، مؤمن، پای کار، معنویت گرا، اخلاق مدار و عدالت خواه شده است.

سید موسی خادمی استاندار لرستان نیز، اظهار داشت: در اولین روز از هفته گرامیداشت دفاع مقدس، به عنوان گرامیداشت پیشکسوتان نامگذاری شد و به همین مناسبت امروز جلسه‌ای در سراسر کشور در حضور مقام معظم رهبری تشکیل و تعدادی از پیشکسوتان به نمایندگی از خیل عظیم پیشکسوتان دفاع مقدس در استان تجلیل شدند.

وی، عنوان کرد: همچنین افتتاح نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب اسلامی و چندین پروژه را طی امروز خواهیم داشت.