تهدیدهای ترامپ توخالی هستند

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - عبدالحمید بیاتی: با شکست آمریکا در شورای امنیت برای فعال کردن مکانیسم ماشه علیه ایران و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، کاخ سفید اعلام کرد که امروز دوشنبه تحریم‌های جدیدی را وضع می‌کند تا از تجارت تسلیحاتی کشورهای مختلف با تهران جلوگیری کند.

رویترز با اعلام این مطلب به نقل از یک مقام ارشد در دولت آمریکا از تحریم تعدادی از مقام‌های ایرانی و سازمان‌های مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی ایران در روز دوشنبه خبر داد و بدون نام بردن از این مقام ارشد آمریکایی نوشت: تحریم شدگانی که نامشان دوشنبه اعلام می‌شود، در طرح‌های موشکی، هسته‌ای و تسلیحاتی ایران فعال هستند و بعضی از فهرست شدگان پیش از این نیز از سوی آمریکا تحریم شده‌اند.

بر این اساس، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، همچنین یک فرمان اجرایی صادر خواهد کرد که بر مجازات معامله کنندگان تسلیحات متعارف با ایران تاکید خواهد کرد.

اما «پیتر هارل» که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما از کارشناسان تحریم در وزارت امور خارجه آمریکا بوده است، از تحریم‌های تازه به عنوان «یک مانور دیپلماتیک و هشدار» نام برده و به رویترز گفت: هدف از این کار نشان دادن عزم دونالد ترامپ است ولی این اقدام نمی‌تواند مانع از معاملات احتمالی تسلیحاتی دیگر کشورها با ایران شود.

به گفته هارل، بیشتر بازیگران تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سوم نوامبر (سیزدهم آبان) صبر می‌کنند تا ببینند آیا دولت تغییر می‌کند یا خیر؟

اسلاوین: مخالفت جامعه جهانی با خواست ترامپ برای بازگرداندن تحریم‌های ایران یک لحظه شرم آور برای آمریکا بود برای تحلیل بهتر این مسئله خبرنگار مهر پرسشی را از «باربارا اسلاوین» رئیس گروه ایران در اندیشکده شورای آتلانتیک آمریکا مطرح کرد.

«اسلاوین» روزنامه نگار مشهور آمریکایی و عضو ارشد شورای آتلانتیک است. او در حال حاضر، با رسانه‌های معتبری همچون واشنگتن پست و المانیتور همکاری دارد، اسلاوین که تاکنون ۹ بار به ایران سفر کرده، در سال ۲۰۰۷، کتابی تحت عنوان «ایران، آمریکا و راه مارپیچ به سوی درگیری»، منتشر کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که، رویکرد آتی آمریکا در قبال ایران بعد از ناکامی در شورای امنیت برای فعال کردن مکانیسم ماشه چه خواهد بود؟ گفت: دولت ترامپ اعلام کرده هر شرکتی را که به ایران سلاح بفروشد تحریم می‌کند. با این وجود من تردید دارم که تا تاریخ سوم نوامبر (۱۳ آبان) یعنی زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چنین معامله‌ای انجام شود و حتی ممکن است تا تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ یعنی زمان تحلیف ریاست جمهوری آمریکا نیز چنین اتفاقی رخ ندهد. بنابراین این تهدیدها توخالی هستند.

وی در ادامه به مخالفت اعضای شورای امنیت سازمان ملل با خواست آمریکا برای فعال کردن مکانیسم ماشه اشاره کرد و افزود: مهمتر از موارد ذکر شده این مطلب است که تقریباً تمامی جامعه جهانی ادعای آمریکا مبنی بر اینکه حق دارد با اسنپ بک تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را بازگرداند رد کردند و این یکی از چندین لحظه شرم آور برای کشور من بود.

اسلاوین پیشتر نیز در مصاحبه دیگری با خبرگزاری مهر، در پاسخ به پرسشی درباره اینکه «اگر دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا پیروز شود رویکرد وی در قبال ایران به چه صورت خواهد بود؟» گفته بود: فکر می‌کنم شانس پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آمریکا خیلی کم باشد. با این وجود؛ اما اگر او در این رقابت پیروز شود به احتمال زیاد در دوره دوم ریاست جمهوری خود انعطاف پذیری بیشتری درباره مسائل ایران خواهد داشت.