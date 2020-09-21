پیام تسلیت رئیس بنیاد مستضعفان درپی درگذشت مادر شهید همت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید پرویز فتاح در پیامی، درگذشت مادر شهید حاج ابراهیم همت را تسلیت گفت؛ متن این پیام به شرح زیر است:

«انالله و انا الیه راجعون

درگذشت ام‌الشهید مرحومه مغفوره حاجیه خانم نصرت همت، مادر شهید پرافتخار و سرافراز سپاه اسلام، حاج محمد ابراهیم همت موجب اندوه و تأثر شد.

رحلت این مادر فداکار و صبور که با چهلمین سالگرد آغاز دفاع مقدس همزمان شد، یادآور رشادت‌ها و دلاوری مادران این سرزمین است که در دامن مطهر خود فرزندان رشید و برومندی همچون شهید ابراهیم همت را پرورش دادند تا الگوی بی‌بدیل و پر افتخار جوانان این مرز و بوم و نسل‌های آتی باشند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه به بیت محترم همت و خصوصاً برادران عزیزم آقا محمد مهدی و آقا مصطفی همت، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه جنت الهی، هم‌نشینی با شهدا و حضرت فاطمه زهرا (س) و برای بازماندگان گرامی، صبر و اجر مسئلت دارم.»