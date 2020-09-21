به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: تعداد موارد بستری قطعی مبتلا به کرونا هم اکنون در بیمارستان‌های استان کرمان ۱۹۹ نفر است.

وی ادامه داد: در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱۲۵ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۱۷ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ۱۳ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم ۹ نفر و حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان ۳۵ نفر به دلیل ابتلاء به کرونا در بیمارستان بستری هستند.

شفیعی تعداد کل موارد بستری دارای تست مثبت کرونا در استان کرمان از ابتدا تاکنون را ۶ هزار و ۴۴۱ مورد ذکر و اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۰ نفر نفر به لیل ابتلاء به کرونا در بیمارستان‌های سطح استان کرمان بستری هستند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان کرد: موارد جدید شامل ۱۴ مورد حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، پنج مورد حوزه دانشگاه علوم پرشکی رفسنجان، پنج مورد حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، یک مورد حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم و پنج مورد حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان است.

به گفته شفیعی طی ۲۴ ساعت گذشته چهار بیمار مبتلا به کرونا که همگی از شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان هستند، جان خود را بر اثر ابتلاء به این بیماری از دست داده اند.

وی بیان کرد: مجموع جانباختگان ابتلای قطعی به کووید ۱۹ از ابتدا تا کنون ۸۱۷ نفر است.