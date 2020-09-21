یوسف خلیف پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به همزمانی کرونا و آنفولانزا در فصل پاییز در کارون، اظهار کرد: در فصل پاییز، همزمانی کرونا و آنفولانزا به خاطر شباهت بسیار بالا (مشابهت علائم آنفولانزا و کووید –۱۹) افتراق بین این دو بیماری را مشکل می‌کند.

وی افزود: از آنجایی که مهار بیماری کرونا برای ما مهم است، همه بیماران را باید کرونایی تلقی کنیم و اقدامات لازم را در مورد آنها را انجام دهیم که به طبع باعث افزایش تعداد موارد مشکوک به کووید –۱۹ خواهد شد.

سرپرست مرکز بهداشت کارون تصریح کرد: به دلایل مختلف پیش‌بینی می‌شود که در پاییز روند افزایشی بیماری کرونا را داشته باشیم، دلایلی همچون پایان مسافرت‌های تابستانه، تجمع‌های ایام سوگواری محرم و بازگشایی مدارس از این جمله هستند.

خلیف پور گفت: این تجمع‌ها ناخواسته به احتمال زیاد منجر به افزایش شیوع بیماری کرونا در شهرستان خواهد شد و با توجه به سیر تدریجی افزایش بیماران انتظار می‌رود تا دو هفته آینده آمار افزایشی خواهیم داشت.

سرپرست مرکز بهداشت کارون بیان کرد: در حال حاضر شهرستان کارون در وضعیت سفید قرار دارد ولی به دلیل مجاورت با شهرهای قرمز هر لحظه امکان ورود به وضعیت‌های مختلف را در این زمینه دارد.

خلیف پور افزود: با توجه به تجربه‌ای که در پنج ماه ابتدای سال داشتیم، برنامه‌ریزی و هماهنگی، تأمین ابزار و وسایل و سایر پیش‌بینی‌ها صورت گرفته و تأمین و مشکلات نیز بررسی شده است از جمله امکانات نمونه‌گیری، جداسازی کلینیک غربالگری کووید –۱۹ از مرکزجامع خدمات سلامت شماره یک.

وی گفت: به پرسنل استراحت یک ماهه داده شده است ت ابا انرژی بیشتر خدمات‌رسانی به مردم به طور مستمر انجام دهند و همچنین از طریق فضای مجازی، وبینارها به همه کارکنان بهداشتی، آموزش‌های لازم و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت داده شده است.

سرپرست مرکز بهداشت کارون ادامه داد: در حال حاضر بیمار کرونایی بستری شده نداریم و تعداد موارد فوت به طور چشمگیری کاهش یافته و موارد مثبت در شهریورماه امسال ۲۵ نفر بوده است.