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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۲۰:۱۷

در شبستان کربلا مسجد مقدس جمکران؛

آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت در قم برگزار شد

آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت در قم برگزار شد

قم- مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان قم گفت: آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس استان قم با تجلیل از ۸ پیشکسوت دفاع مقدس در استان برگزار شد.

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علی لقمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس گفت: این هفته با سخنرانی فرمانده معظم کل قوا و تجلیل از پیشکسوتان سراسر کشور آغاز شد و بنیاد حفظ آثار استان قم نیز از ۸ نفر پیشکسوتان دفاع مقدس اهل قم تجلیل کرد.

کد مطلب 5029477

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