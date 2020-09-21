آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت در قم برگزار شد

علی لقمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس گفت: این هفته با سخنرانی فرمانده معظم کل قوا و تجلیل از پیشکسوتان سراسر کشور آغاز شد و بنیاد حفظ آثار استان قم نیز از ۸ نفر پیشکسوتان دفاع مقدس اهل قم تجلیل کرد.