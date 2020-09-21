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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۹:۳۳

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک هشدار داد؛

شیب صعودی ابتلا به کرونا در استان مرکزی/ شناسایی ۲۳۰ مورد جدید

شیب صعودی ابتلا به کرونا در استان مرکزی/ شناسایی ۲۳۰ مورد جدید

اراک- رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک از شناسایی ۲۳۰ مورد جدید ابتلا به کرونا در استان مرکزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید محمد جمالیان عصر دوشنبه در خصوص آخرین وضعیت استان در مواجهه با کرونا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته از ۲۳۰ مورد جدید شناسایی شده ۳۰ نفر در بیمارستان‌های استان بستری شده و خدمات تخصصی درمانی را دریافت می‌کنند.

وی تاکید کرد: ۲۰۰ مورد از بیماران جدید شناسایی شده نیز تا زمان منفی شدن جواب آزمایش و درمان نهایی در منزل قرنطینه شده اند.

جمالیان افزود: تعداد مبتلایان به ویروس کرونا از زمان شیوع تاکنون در استان به ۱۲ هزار و۷۲۷ نفر رسیده است.

وی ضمن ابراز تأسف از مرگ ۵ هم استانی بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا بیان کرد: بر این اساس تعداد فوتی‌ها بر اثر ابتلاء به این ویروس تاکنون در استان به ۴۷۱ نفر رسیده است.

جمالیان گفت: خوشبختانه تاکنون بیش از ۱۱ هزار و ۶۶۴ نفر از مبتلایان بهبود یافتند و از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند.

کد مطلب 5029526

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    نظرات

    • علی IR ۲۰:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
      0 0
      پاسخ
      زیرساختی ایجاد کنیم برای قرنطینه، از طریق افزایش تست کرونا و قرنطینه افراد مبتلا میشود کرونا را کنترل کنیم، این افراد قرنطینه شده باید نیازهای زندگی، مایحتاج و درمانی آنان در مراکز قرنطینه تامین شود

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