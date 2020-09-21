شیب صعودی ابتلا به کرونا در استان مرکزی/ شناسایی ۲۳۰ مورد جدید

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید محمد جمالیان عصر دوشنبه در خصوص آخرین وضعیت استان در مواجهه با کرونا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته از ۲۳۰ مورد جدید شناسایی شده ۳۰ نفر در بیمارستان‌های استان بستری شده و خدمات تخصصی درمانی را دریافت می‌کنند.

وی تاکید کرد: ۲۰۰ مورد از بیماران جدید شناسایی شده نیز تا زمان منفی شدن جواب آزمایش و درمان نهایی در منزل قرنطینه شده اند.

جمالیان افزود: تعداد مبتلایان به ویروس کرونا از زمان شیوع تاکنون در استان به ۱۲ هزار و۷۲۷ نفر رسیده است.

وی ضمن ابراز تأسف از مرگ ۵ هم استانی بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا بیان کرد: بر این اساس تعداد فوتی‌ها بر اثر ابتلاء به این ویروس تاکنون در استان به ۴۷۱ نفر رسیده است.

جمالیان گفت: خوشبختانه تاکنون بیش از ۱۱ هزار و ۶۶۴ نفر از مبتلایان بهبود یافتند و از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند.