فاصله گذاری اجتماعی در حمل و نقل عمومی پایتخت به ۴۵ درصدرسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی عصر دوشنبه در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی استان تهران با بیان اینکه میزان فاصله گذاری در حمل و نقل عمومی تهران کاهش یافته است اظهار داشت: هم اکنون شاهد هستیم که فاصله گذاری کاهش یافته که باید در این خصوص راهکارهایی اتخاذ شود.

استاندار تهران افزود: اجرای دورکاری ادارات در استان تهران مبتنی بر نگاهی کارشناسانه با هدف کاهش حجم ترددها و مدیریت بیماری کرونا اعمال شده است.

محسنی بندپی گفت: زمانی که طرح ترافیک لغو شد شاهد رعایت فاصله گذاری در مترو و استفاده از ماسک در حمل و نقل عمومی به میزان زیادی بودیم اما امروز با لغو دورکاری و حجم زیاد تردد در سطح استان شاهد کاهش رعایت فاصله گذاری به میزان ۴۵ درصد هستیم.

وی عنوان داشت: اعمال مصوبه دورکاری برای بیماران زمینه‌ای شاغل در دستگاه‌هایی که زیرساخت مناسب برای اعمال این قانون را دارند قابلیت اجرا دارد و بر همین اساس کارمندان دارای بیماری زمینه‌ای می‌توانند از دورکاری استفاده کنند.

استاندار تهران در ادامه در خصوص میزان رعایت فاصله گذاری‌های اجتماعی در اماکن عمومی دیگر نیز بیان داشت: میزان رعایت فاصله گذاری در نانوایی‌ها، بانک‌ها و مراکز خرید در استان تهران بسیار پایین است که نیازمند اتخاذ راهکار می‌باشد.