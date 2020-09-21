دانش آموزان گیلانی موفق به کسب ۹ رتبه برتر جشنواره ملی رسانش شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد لطیفی امروز (دوشنبه) در جمع خبرنگاران با اشاره به اعلام اسامی برگزیدگان دومین دوره جشنواره رسانش، اظهار کرد: این جشنواره در حوزه دختران و پسران و در مقاطع متوسطه اول و دوم برگزار شد.

وی با بیان اینکه دانش آموزان مقطع متوسطه اول در حوزه رسانه‌های مکتوب و چند رسانه‌ای شرکت کردند، گفت: این دانش آموزان می‌توانند آثار خود را در قالب‌های پادکست صوتی، اینفوگرافیک، پوستر، تیزر، رادیو مدرسه، روزنامه دیواری، سایت و وبلاگ، فیلم کوتاه، کانال در فضای مجازی، گزارش تلویزیونی، مستند، موشن گرافیک نشریه و نشریه الکترونیک شبه دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

لطیفی در ادامه با اشاره به اینکه محورهای جشنواره برای دانش آموزان مقطع متوسطه دوم، افزود: دانش آموزان این مقطع تحصیلی نیز علاوه بر موارد بالا می‌توانستند آثاری در قالب نشریه تک برگی، نماهنگ و اپلیکیشن نیز ارسال کنند.

وی شناسایی و پرورش استعدادهای دانش آموزی، به کارگیری استعدادهای دانش آموزی در حوزه رسانه، فعال کردن و به کارگیری انواع رسانه‌های مؤثر، مفید و جذاب دانش آموزی در مدارس از اهداف برگزاری این جشنواره بود.

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزی استان گیلان با بیان اینکه دانش آموزان گیلانی موفق به کسب ۹ رتبه برتر این جشنواره شدند، گفت: در مقطع متوسطه اول و در بخش نشریه نویسی «الهه علیجانی» و «سیده فاطمه ساجد سعادت»، در مقطع متوسطه دوم «محمدامین رستم پور»، «محمدرضا میرسرایی» و «فائزه عاشورزاده» در بخش طراحی اینفوگرافیک، «فائزه عاشورزاده» در بخش ساخت تیزر رتبه‌های برتر را در کشور کسب کردند.

لطیفی، ادامه داد: همچنین «محمد امین رستم پور» در بخش نگارش روزنامه دیواری، «فائزه عاشورزاده» در بخش ساخت موشن گرافیک، «علیرضا رضایی» در بخش تولید نشریه الکترونیک رتبه‌های برتر را در کشور کسب کردند.