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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۸:۳۶

ابراهیم کالین:

حمایت ترکیه از دولت وفاق ملی لیبی ادامه دارد

حمایت ترکیه از دولت وفاق ملی لیبی ادامه دارد

سخنگوی ریاست‌جمهوری ترکیه اعلام کرد: حمایت ترکیه از دولت وفاق ملی لیبی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، «ابراهیم کالین» سخنگوی ریاست‌جمهوری ترکیه امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد که توافقات و همکاری‌های کشورش با دولت وفاق ملی لیبی حتی با وجود تصمیم «فائز السراج» (رئیس دولت وفاق ملی لیبی مستقر در طرابلس) برای استعفا، ادامه خواهد یافت.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، سخنگوی ریاست‌جمهوری ترکیه در این خصوص ادامه داد که مقامات ارشد ترکیه‌ای طی روزهای آینده برای گفتگو درباره تحولات اخیر لیبی، به طرابلس سفر می‌کنند.

وی در این خصوص افزود: توافقات میان آنکارا و طرابلس تحت تاثیر این دوره سیاسی قرار ندارند؛ زیرا این تصمیمات را دولت‌ها گرفته‌اند، نه اشخاص.

کد مطلب 5029557

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