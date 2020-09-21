برای تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، دچار مشکل نخواهیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی عصر دوشنبه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه، با استناد به سرفصل‌های مختلف بودجه کل کشور، اظهارداشت: سرفصل‌های بودجه به گونه‌ای تدوین شده است که در کنار تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید پروژه‌های اولویت دار در حوزه‌های زیربنایی نیز طبق برنامه زمان بندی شده اجرا شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه با برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته برای تحقق بودجه سال جاری تلاش شده است که اقدامات واقع‌بینانه نسبت به وضعیت اقتصادی کشور انجام گیرد، گفت: با منابع در نظر گرفته شده، در زمینه تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، دچار مشکل نخواهیم شد و اهداف بودجه ۹۹ در زمینه رونق تولید و فقر زدایی تحقق خواهد یافت.

در این جلسه همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: همانطوری که بارها گفته شده ما صرفاً با تحریم‌های اقتصادی دشمن مواجه نیستیم بلکه درگیر یک جنگ اقتصادی هستیم و شورای عالی هماهنگی اقتصادی به عنوان قرارگاه مقابله با این جنگ اقتصادی نقش آفرینی می‌کند.

محمد باقر قالیباف افزود: با هم افزایی تمامی بخش‌های درون نظام و با هماهنگی‌هایی که بوجود خواهد آمد، به طور قطع در مواجهه با این جنگ اقتصادی با استفاده از همه ظرفیت‌های نظام به پیروزی دست خواهیم یافت.

رئیس قوه قضائیه نیز در سخنانی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با اشاره به مباحث مطرح شده و همچنین نیازهای اقتصادی کشور، گفت: سایر قوای کشور در کنار دولت هستند و به قوه مجریه که در وسط میدان مقابله با مشکلات و جنگ اقتصادی دشمن ایستاده و مسئولیت اصلی را در این زمینه بر دوش دارد مساعدت خواهند کرد.

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی اظهارداشت: آماده همکاری با دولت برای پشت سرگذاشتن و رفع موانع موجود و تحقق برنامه‌ها هستیم.

در این جلسه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی را از منابع و مصارف پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری کشور و میزان تحقق پیش‌بینی‌های انجام گرفته و همچنین وضعیت اقتصادی کشور ارائه نمود و پس از بحث و بررسی‌های لازم، تصمیماتی برای تحقق منابع درآمدی بودجه با رعایت صرفه جویی های لازم اتخاذ شد.