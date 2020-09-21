به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه امروز دوشنبه در پیامی توئیتری اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صدد است تا در روزهای آتی نام قاضی جدید دیوان عالی این کشور را رسانه ای کند.

در پیام توئیتری خبرگزاری فرانسه در این خصوص آمده است: ترامپ گفته است که جمعه یا شنبه نام قاضی دیوان عالی را اعلام می‌کنم.

گفتنی است، یکی از ۴ قاضی دموکرات دیوان عالی آمریکا پیشتر فوت کرد؛ به این ترتیب، راه ترامپ برای معرفی یک جانشین جمهوریخواه و اعمال نفوذ هرچه بیشتر در این نهاد ۹ نفره، هموار شده است؛ رویدادی که دموکرات ها را به مخالفت با ترامپ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ واداشته است.

در همین رابطه، «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا دیروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد که با انتخاب جایگزین قاضی دادگاه عالی کشورش از سوی دونالد ترامپ مخالف است و از «همه گزینه‌ها» نیز در این راه استفاده خواهد کرد.

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه در راستای کسب آرای رأی‌دهندگان آمریکائی به نفع دموکرات ها اضافه کرد که این نهاد در برابر تخلف ترامپ، گزینه‌هایی از قبیل استیضاح رئیس‌جمهور و ویلیام بار دادستان کل دارد که در صورت لزوم از آن‌ها استفاده خواهد شد.

وی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی اِی‌بی‌سی گفت: ما گزینه‌های خودمان را داریم، تیرهایی آماده شلیک داریم که فعلاً قصد صحبت درباره آن‌ها را ندارم. واقعیت این است که ما در کشورمان یک چالش بزرگ داریم. رئیس‌جمهور حتی تهدید کرده که نتایج انتخابات را در صورت شکست قبول نمی‌کند؛ بنابراین در حال حاضر هدف اصلی ما محافظت از یکپارچگی انتخابات است، در حالیکه همزمان باید از مردم کشورمان در برابر ویروس کرونا هم محافظت کنیم.