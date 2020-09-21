  1. استانها
  2. همدان
۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۷:۵۵

فرمانده انتظامی رزن عنوان کرد:

افزایش ۳۴ درصدی کشف سرقت اماکن خصوصی در رزن

افزایش ۳۴ درصدی کشف سرقت اماکن خصوصی در رزن

همدان - فرمانده انتظامی شهرستان رزن از افزایش ۳۴ درصدی کشف سرقت اماکن خصوصی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به واسطه حمایت و جلب اعتماد مردمی و با رعایت و اجرای درست قوانین و مقررات و بهره مندی از کارکنان متخصص و بکارگیری پیشرفته‌ترین ابزار و تجهیزات مدرن پلیسی به عنوان پلیسی مقتدر و ارزشی در بین پلیس‌های منطقه و حتی پلیس‌های پیشرفته جهان شناخته می‌شود.

فرمانده انتظامی شهرستان رزن از افزایش ۳۴ درصدی کشف سرقت از اماکن خصوصی در این شهرستان خبر داد و گفت: در حوزه برخورد با سارقین شاهد افزایش کشف ۱۰۰ درصدی سرقت مغازه و ۸ درصدی سرقت خودرو در رزن هستیم.

وی گفت: طی پنج ماهه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کشف سرقت اماکن خصوصی نیز با افزایش ۳۴ درصدی همراه بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان رزن یادآور شد: سرقت در شهرستان رزن با کاهش سه درصدی مواجه بوده است.

کد مطلب 5029574

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها