۳ اثر از آثار سینماگران نسل جدید در رباط کریم اکران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس سه اثر از آثار سینماگران نسل جدید در فرهنگسرای معلم شهر رباط کریم با حضور مردم و هنرمندان این شهر به نمایش در خواهند آمد.

گفتنی است که این مراسم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و محدودیت‌ها و فاصله گذاری اجتماعی برگزار خواهد شد و اداره ارشاد و شهرداری شهر رباط کریم برگزار کننده این مراسم هستند.

بر اساس این گزارش جلسات تقدیر از کارگردانان نیز با حضور مسئولین شهر و مردم برگزار خواهد شد که طی آن جلسات نقد و بررسی و گفتگوی صمیمی با حضور هنرمندان و مردم در پایان نمایش هر فیلم برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است که نرگس آبیار با فیلم «شبی که ماه کامل شد»، مهدی جعفری با فیلم «این بیست و سه نفر» و مهدی نادری با فیلم «بدرود بغداد» در زمان اکران حضور خواهند داشت، همچنین پانته آ بهرام و مزدک میرعابدینی بازیگران فیلم «بدرود بغداد» و احمد بهرامی کارگردان فیلم «دشت خاموش» برنده شیر طلایی بخش افق‌های جشنواره ونیز میهمانان ویژه ی این مراسم خواهند بود.

