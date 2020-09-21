به گزارش خبرگزاری مهر، «جان بولتون» مشاور امنیت ملی سابق آمریکا امروز دوشنبه در پیامی توئیتری به شکست خفت‌بار دولت ترامپ در به‌کاراندازی مکانیسم ماشه واکنش نشان داد.

مشاور امنیت ملی سابق آمریکا در این خصوص نوشت: ناکامی تلاش‌های ترامپ در تحریم‌های اسنپ‌بک (بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران) به صورت طنزآمیز و تاسف‌باری تلاش‌های آمریکا برای از بین بردن برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران را تضعیف می‌کند.

به گزارش مهر، صبح دیروز یکشنبه «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد، در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرد که او نمی‌تواند هیچ اقدامی در واکنش به ادعای آمریکا مبنی بر بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران انجام دهد چرا که ظاهراً در باب این مسئله عدم قطعیت (بلاتکلیفی) وجود دارد.

وی خطاب به شورای امنیت و در تکمیل اظهارات خود افزود: درباره اینکه آیا روند (اسنپ بک) آغاز شده و به دنبال آن لغو تحریم‌ها ادامه می‌یابد یا خیر، عدم قطعیت وجود دارد. دبیرکل سازمان ملل نمی‌تواند طوری رفتار کند که انگار چنین عدم قطعیتی وجود ندارد.