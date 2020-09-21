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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۷:۵۲

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد کرونای کرمانشاه خبر داد؛

ثبت ۲ فوتی دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه

ثبت ۲ فوتی دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از ثبت ۲مورد فوتی دیگر در کرمانشاه بر اثر ابتلا به کرونا خبر داد.

مهدی محمدی بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت دو مورد فوت دیگر بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا، خبر داد و اظهار کرد: با ثبت این ۲ مورد که هر ۲ نفر مربوط به شهرستان کرمانشاه است مجموع جان‌باختگان مبتلا به ویروس کرونا در کرمانشاه به ۵۷۶ نفر رسید.

وی افزود: در شبانه روز گذشته ۴۰ مورد مثبت مبتلا به کرونا در استان بستری شدند و جمع موارد مثبت بستری به ۴ هزار و ۱۸۳ نفر رسید.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: از ابتدای اپیدمی کرونا تا امروز ۱۲ هزار و ۱۴۴ بیمار در بیمارستان‌های کرمانشاه بستری شدند که ۱۱ هزار و ۲۱۸ نفر نیز بهبود یافته و از بیمارستان ترخیص شده‌اند.

محمدی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۷۸ بیمار جدید با علائم مشکوک به بیماری کرونا در بیمارستان‌های استان بستری شده و ۷۹ نفر نیز پس از بهبودی از بیمارستان ترخیص شده‌اند.

کد مطلب 5029591

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    نظرات

    • جواد بابایی IR ۱۴:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
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      با عرض سلام و خدا قوت از خدا میخواهم به همه ی پرسنل خبر گزاری مهر سلامتی و طول عمر عنایت بفرماید🙏⚘👏

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