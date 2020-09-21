ثبت ۲ فوتی دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه

مهدی محمدی بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت دو مورد فوت دیگر بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا، خبر داد و اظهار کرد: با ثبت این ۲ مورد که هر ۲ نفر مربوط به شهرستان کرمانشاه است مجموع جان‌باختگان مبتلا به ویروس کرونا در کرمانشاه به ۵۷۶ نفر رسید.

وی افزود: در شبانه روز گذشته ۴۰ مورد مثبت مبتلا به کرونا در استان بستری شدند و جمع موارد مثبت بستری به ۴ هزار و ۱۸۳ نفر رسید.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: از ابتدای اپیدمی کرونا تا امروز ۱۲ هزار و ۱۴۴ بیمار در بیمارستان‌های کرمانشاه بستری شدند که ۱۱ هزار و ۲۱۸ نفر نیز بهبود یافته و از بیمارستان ترخیص شده‌اند.

محمدی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۷۸ بیمار جدید با علائم مشکوک به بیماری کرونا در بیمارستان‌های استان بستری شده و ۷۹ نفر نیز پس از بهبودی از بیمارستان ترخیص شده‌اند.