تداوم تنش میان باکو و ایروان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دیلی صباح، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای از کشته شدن یک نظامی این کشور در درگیری با نیروهای ارمنستانی در خطوط مرزی میان دو کشور خبر داد.

بر اساس بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، نظامیان ارمنستانی با نقض آتش‌بس در منطقه «تووز» به سمت نظامیان آذربایجانی شلیک کردند که در نتیجه آن یک نظامی کشته شد.

در خبر مرتبط دیگری، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد که ارتش این کشور یک فروند پهپاد متعلق به ارمنستان را ساقط کرده است.

براساس این بیانیه، پهپاد مذکور هنگام پرواز تجسسی در خاک جمهوری آذربایجان مورد هدف قرار گرفته و ساقط شده است.

این در حالیست که ارمنستان تا کنون به بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان واکنشی نشان نداده است.