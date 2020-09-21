ظریف فردا به استانبول سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان فردا برای شرکت در نشست سه جانبه با همتایان خود از قطر و ترکیه به استانبول سفر می کند.

ظریف در استانبول، ساختمان جدید بخش کنسولی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران را نیز افتتاح خواهد کرد.