ظریف فردا به استانبول سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان فردا برای شرکت در نشست سه جانبه با همتایان خود از قطر و ترکیه به استانبول سفر می کند.
ظریف در استانبول، ساختمان جدید بخش کنسولی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران را نیز افتتاح خواهد کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان فردا برای شرکت در نشست سه جانبه با همتایان خود از قطر و ترکیه به استانبول سفر می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان فردا برای شرکت در نشست سه جانبه با همتایان خود از قطر و ترکیه به استانبول سفر می کند.
ظریف در استانبول، ساختمان جدید بخش کنسولی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران را نیز افتتاح خواهد کرد.
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