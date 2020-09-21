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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۸:۴۵

در سالروز انقلاب ۲۱ سپتامبر:

محمد علی الحوثی: اجازه بازگشت جنایتکاران به قدرت را نمی‌دهیم

محمد علی الحوثی: اجازه بازگشت جنایتکاران به قدرت را نمی‌دهیم

رئیس کمیته عالی انقلاب یمن در ششمین سالروز انقلاب این کشور تأکید کرد: یمنی‌ها اجازه بازگشت جنایتکاران به قدرت را نمی‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد علی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن سخنانی را در سالروز انقلاب این کشور مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: ملت یمن دیگر اجازه بازگشت جنایتکاران به قدرت را نمی‌دهند.

الحوثی تأکید کرد: کسانی که یمن و زیرساخت‌های آن را نابود کردند حق بازگشت به قدرت را ندارند.

رئیس کمیته عالی انقلاب یمن اظهار داشت: یمنی‌ها تاکنون در مسیر دستیابی به استقلال و آزادی قربانیان زیادی داده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن محکومیت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، گفت: باید طرحی به تصویب برسد که به موجب آن کالاهای متعلق به عادی سازان روابط با صهیونیسم، تحریم بشود.

کد مطلب 5029610

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