ناگفته های همرزم شهدای ۸ سال دفاع مقدس و مدافع حرم

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: حاج یعقوب حاجی پور رزمنده هشت سال دفاع مقدس است که همانند سایر رزمندگان، حضور در واحد تخریب را راهی کوتاه به شهادت می‌دانست اما مصلحت خداوند بر این نبود.

حاج یعقوب از شب قبل از عملیات بیت المقدس ۲ و ۳ می‌گوید که در منطقه مائود مستقر شده و در کنار سایر رزمندگان در سنگر نشسته بودند.

مداحی شهید عبدالواحد محمدی در آن روزها به دل همه می‌نشست و بیرون از سنگر، مفاتیحی در دست گرفته و مشغول خواندن آن بود که بنا به درخواست سایر رزمندگان از او خواستم تا به سنگر آمده و مداحی کند؛ همین لحظه گفت دل خودم هم تنگ شده بود و می‌آیم.

رزمندگان درون سنگر، نور فانوس را کمی گرفته بودند و سنگر تاریک بود؛ عبدالواحد به نیت مداحی بر زمین نشست اما شهید رضا رئوف کاظمی پتو را سر عبدالواحد انداخت و جشن پتو به راه انداختند.

در این لحظه عبدالواحد گریه کرد و رضا رئوف کاظمی نیز او را بغل کرده و شروع به گریه کردن کرد و درون سنگر پر از صدای گریه رزمندگان شد.