خسارت ۱۷۰ میلیاردی سیل به تالش/ تخریب ۱۰۰ درصدی ۱۰ واحد مسکونی

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از مناطق سیل زده شهرستان تالش در جمع خبرنگاران با اشاره به بارش ۲۴۰ میلیمتری باران طی چند ساعت در این شهرستان، اظهار کرد: میزان مجموع بارش در طول شبانه روز از ۳۰۰ میلیمتر نیز بیشتر بوده است.

وی با اشاره به حضور به موقع دستگاه‌های امدادی و خدماتی در منطقه، افزود: تلاش شده تا از خسارت بیشتر به مردم، اراضی کشاورزی و تأسیسات زیربنایی پیشگیری شود.

استاندار گیلان با بیان اینکه بر اساس برآوردهای اولیه بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان خسارت وارده شده است، تصریح کرد: ۱۰ واحد مسکونی روستایی به صورت ۱۰۰ درصد تخریب و به تعدادی از واحدها نیز بین ۱۰ تا ۹۰ درصد آسیب وارد شده است.

وی با اشاره به ادامه برآورد خسارت از سوی کارشناسان، گفت: از شش جاده روستایی مسدود سه جاده بازگشایی و مابقی مسیرها نیز تا فردا بازگشایی می‌شود.

زارع همچنین با اشاره به قطع آب، برق و گاز در برخی روستاها، تأکید کرد: مشکلات تعدادی از این روستاها تا امشب رفع مابقی نیز تا فردا وصل می‌شود.