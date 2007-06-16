مورینیو با آبراموویچ مشکلی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مورینیو گفت : هر دوی ما بر روی یک ماموریت و یک موضوع کار می کنیم. من برای آبرامویچ احترام قائلم . او رییس باشگاه چلسی است.

موضوع حسنه شدن روابط مورینیو و آبراموویچ در حالی مطرح می شود که پیش از این اختلاف نظرهای بسیاری بین این دو وجود داشت و حتی یک بار سرمربی چلسی علنا از طریق رسانه ها اعلام کرد با رومن آبراموویچ قهر است و مدت هاست که با یکدیگر حرف نزده اند.

تیم فوتبال چلسی فصل گذشته با مربیگری مورینیو در دو جام اتحادیه و حذفی قهرمان شد و قهرمانی در رقابت های لیگ برتر و لیگ قهرمانان اروپا را از دست داد.