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۲۶ خرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۱۱

مورینیو با آبراموویچ مشکلی ندارد

مورینیو با آبراموویچ مشکلی ندارد

خوزه مورینیو تاکید کرد روابط او و رومن آبراموویچ مالک باشگاه چلسی به خوبی گذشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مورینیو گفت : هر دوی ما بر روی یک ماموریت و یک موضوع کار می کنیم. من برای آبرامویچ احترام قائلم . او رییس باشگاه چلسی است.

موضوع حسنه شدن روابط مورینیو و آبراموویچ در حالی مطرح می شود که پیش از این اختلاف نظرهای بسیاری بین این دو  وجود داشت و حتی یک بار سرمربی چلسی علنا از طریق رسانه ها اعلام کرد با رومن آبراموویچ قهر است و مدت هاست که با یکدیگر حرف نزده اند.

تیم فوتبال چلسی فصل گذشته با مربیگری مورینیو در دو جام اتحادیه و حذفی قهرمان شد و قهرمانی در رقابت های لیگ برتر و لیگ قهرمانان اروپا را از دست داد.

کد مطلب 502962

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