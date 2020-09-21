مسعود رضایی در حاشیه نمایشگاه «۴۰ سال اقتدار» به مناسب هفته دفاع مقدس در گفت و گو با خبرنگار مهر در سخنانی با تاکید بر اینکه این مناسبت‌ها بهترین ایامی بوده که می‌توان دستاوردهای انقلاب را برای مردم به نمایش گذاشت و آنها را تبیین کرد، اظهار داشت: این امر موجب ایجاد امید در بین مردم می‌شود.

نقش مؤثر بنیاد مسکن در دوران دفاع مقدس

وی با بیان اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مولود انقلاب است، بیان داشت: این نهاد، اهداف و برنامه‌هایی دارد که بر اساس فرمان حضرت امام (ره) و اساسنامه فعالیت‌های خود را پیگیری می‌کند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان با اشاره به اینکه بنیاد مسکن در دوران دفاع مقدس، در کنار دفاع از کشور، عملیات بازسازی را نیز انجام می‌داد، عنوان کرد: نقش بنیاد مسکن در دوران دفاع مقدس کمرنگ نبوده و وظایف خود را به نحو احسنت انجام داده است.

پرداخت تسهیلات بازسازی به ۱۲۱ هزار واحد روستایی

رضایی با اشاره به تهیه و اجرای طرح هادی در روستاها، بازسازی مناطق، صدور سند روستایی، ساخت مسکن اقدام ملی و محرومان و… از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، افزود: تا امروز از مجموع ۱۵۳ هزار مسکن روستایی در لرستان، حدود ۱۲۱ هزار مورد و معادل ۷۶ درصد از آنها از تسهیلات مسکن روستایی بهره مند شده‌اند.

وی، ادامه داد: این ۷۶ درصد، نسبت به نرم کشوری ۲۰ درصد بالاتر است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان با اشاره به تهیه طرح هادی برای روستاهای لرستان، افزود: ۱۰۰ درصد کار تهیه طرح هادی روستاهای استان انجام شده است.

رضایی، تصریح کرد: در بحث اجرای طرح هادی، نرم کشوری، ۵۲ درصد است و این عدد در لرستان نیز به همین میزان است و عقب ماندگی‌هایی که نسبت به گذشته داشته‌ایم جبران شده است.

آخرین جزئیات ساخت مسکن محرومان

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صدور ۸۰ هزار جلد سند مسکن روستایی در استان، گفت: همچنین امسال سهمیه هشت هزار ساخت مسکن روستایی در استان داشته‌ایم که علاوه بر این ساخت حدود دو هزار مسکن محرومان را داشته‌ایم.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان با بیان اینکه دو هزار واحد مسکن محرومان به سیستم بانکی برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده‌اند، افزود: هزار و ۹۶۰ مورد از این تعداد، به مرحله عقد قرار داده رسیده است.

رضایی، بیان داشت: عملیات فونداسیون در هزار و ۸۵۰ واحد اجرا شده است و هزار مورد از آنها به اتمام رسیده است.

تأمین زمین برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن در ۳ شهر

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اجرای طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر استان، گفت: برای این امر در شهرهای پلدختر، نورآباد و الشتر زمین تأمین شده و کار به مرحله عملیات اجرایی رسیده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان با بیان اینکه همچنین ما بقی شهرها، راه و شهرسازی متولی کار است، گفت: راه و شهرسازی باید زمین در اختیار ما قرار دهد تا کار راه پیگیری کنیم.

به تکلیف قانونی خود برای بازسازی مناطق سیل زده عمل می‌کنیم

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در ایامی هستیم که پایان کار بازسازی در مناطق سیل زده استان در حال رقم خوردن است، افزود: مأموریت استان‌های معین در لرستان به اتمام رسیده و ما بقی کار، بر اساس عهدی که با مردم بسته‌ایم که تا پایان کار بازسازی در کنارشان خواهیم بود، بنیاد مسکن استان ما بقی کار را انجام خواهد داد.

وی، بیان داشت: ستادهای معین در حال ترک منطقه هستند اما مردم نگران نباشند چرا که بنیاد مسکن شعب ما، مسئولیت ادامه کار را بر عهده دارند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان با تاکید بر اینکه تکلیف‌های قانونی که در خصوص بازسازی بر عهده داریم به طور حتم انجام می‌شود، گفت: ۱۲ هزار واحد تا کنون در روستاهای سیل زده احداث شده است.

رضایی، تصریح کرد: همچنین هزار و ۳۰۰ واحد در شهرهای سیل زده استان احداث شده است.

تعمیر ۲۱ هزار واحد

وی، بیان داشت: همچنین نزدیک به ۲۱ هزار واحد نیز در مناطق سیل زده استان تعمیر شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان با بیان اینکه واحدهای تعمیری به صورت ۱۰۰ درصد تعمیر شده‌اند، گفت: همچنین بحث احداث واحدها نیز بالای ۹۵ درصد پیشرفت دارد.

رضایی، یادآور شد: همچنین در کنار این امر، پروژه‌های اجرایی سیلاب که از اعتبارات ملی تأمین هزینه شده‌اند به صورت ۱۰۰ درصد عملیاتی شده‌اند، اعتبارات ماده ۱۰ نیز که بالغ بر ۴۲ میلیارد است بالای ۶۰ درصد تأمین شده است.