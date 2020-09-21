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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۸:۳۶

مهاجم جدید به تیم استقلال خوزستان پیوست

مهاجم جدید به تیم استقلال خوزستان پیوست

اهواز- پس مذاکره با مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان، مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال ملی حفاری اهواز به تیم استقلال خوزستان پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین نوایی عصر امروز پس از برگزاری مذاکره نهایی با مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان با عقد قرارداد به مدت دو فصل به جمع آبی‌پوشان دیار کارون اضافه شد.

نوایی در مسابقات فصل گذشته فوتبال دسته دوم باشگاه‌های کشور ۹ گل به ثمر رساند.

باشگاه استقلال خوزستان پیش از این سید جلال عبدی، بهروز بارانی و علی حسامی را به خدمت گرفته بود و قرارداد حسن معاوی، سجاد خالدی و محمد بختیاری را برای یک فصل دیگر تمدید کرد.

استقلال خوزستان با هدف صعود به لیگ برتر فوتبال در مسابقات فصل آینده دسته اول باشگاه‌های کشور شرکت می‌کند.

کد مطلب 5029634

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