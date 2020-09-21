به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری یزد، جمال الدین عزیزی با اشاره به مصوبات جلسه بیست و هفتم شهریور شورای هماهنگی ترافیک استان یزد، اظهار کرد: در راستای تشویق شهروندان برای استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی و دوچرخه همچنین پیمودن پیاده مسیر منزل تا محل کار، مقرر شده است در روز اول مهرماه از پارک خودرو در پارکینگ‌های شهرداری و ادارات شهر یزد جلوگیری شود و حمل و نقل عمومی همانند روزهای عادی با تکیه بر جابجایی در کمترین زمان ممکن و رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت رایگان انجام شود.

شهردار شهر جهانی یزد، انسداد خیابان قیام از ساعت ۱۶ الی ۲۲ و انجام همایش دوچرخه سواری را از دیگر مصوبات این جلسه برای روز جهانی بدون خودرو عنوان کرد.

عزیزی اظهار داشت: این اقدام گام مهمی در جهت استفاده نکردن از خودرو در این روز و اقدام بسیار مؤثری در راستای همه گیری فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی است.