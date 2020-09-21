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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۸:۵۸

شهردار یزد:

استفاده از اتوبوس‌های درون شهری یزد در روز اول مهر رایگان است

استفاده از اتوبوس‌های درون شهری یزد در روز اول مهر رایگان است

یزد ـ شهردار یزد گفت: به مناسبت روز جهانی بدون خودرو، استفاده از اتوبوس‌های حمل و نقل درون شهری یزد در روز اول مهرماه رایگان است و این ناوگان با تمام ظرفیت اقدام به جابجایی مسافران می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری یزد، جمال الدین عزیزی با اشاره به مصوبات جلسه بیست و هفتم شهریور شورای هماهنگی ترافیک استان یزد، اظهار کرد: در راستای تشویق شهروندان برای استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی و دوچرخه همچنین پیمودن پیاده مسیر منزل تا محل کار، مقرر شده است در روز اول مهرماه از پارک خودرو در پارکینگ‌های شهرداری و ادارات شهر یزد جلوگیری شود و حمل و نقل عمومی همانند روزهای عادی با تکیه بر جابجایی در کمترین زمان ممکن و رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت رایگان انجام شود.

شهردار شهر جهانی یزد، انسداد خیابان قیام از ساعت ۱۶ الی ۲۲ و انجام همایش دوچرخه سواری را از دیگر مصوبات این جلسه برای روز جهانی بدون خودرو عنوان کرد.

عزیزی اظهار داشت: این اقدام گام مهمی در جهت استفاده نکردن از خودرو در این روز و اقدام بسیار مؤثری در راستای همه گیری فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی است.

کد مطلب 5029657

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