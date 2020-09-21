به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود نگرانی از افزایش درصد بیماران سرپایی و بستری مبتلا به بیماری کرونا در این استان اظهار داشت: وضعیت شیوع بیماری کرونا در چهارمحال و بختیاری در حال تشدید شدن است و سنین مبتلایان کاهش یافته است

وی گفت: در حال حاضر تعداد آمار مبتلایان در گروه‌های سنی جوانان و میانسالان در حال افزایش است و ماهیت بیماری یعنی مراجعه افراد با علائم شدیدتر بیماری به مراکز درمانی و رو به وخامت رفتن حالشان در روزهای ابتدایی بستری تشدید شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: سیر بیماری بسیار پیش رونده است و در حال حاضر برای درمان بیماری کرونا روش استاندارد و علمی وجود ندارد و همه روش‌ها توصیه‌ای و پیشنهادی است که معمولاً اثربخشی خوبی هم ندارند.

وی تاکید کرد: بنابراین اصل و اساس در این مقابله با این بیماری پیشگیری از ابتلاء است و بیماران در صورت ابتلاء با داشتن سه فاکتور سرفه خشک، تب و تنگی نفس هرچه زودتر به مراکز درمانی مراجعه کنند.

وی بیان کرد: در حال حاضر همه اقدامات حمایتی است و آنچه تعیین کننده در پیشگیری این بیماری است، قدرت دفاعی بدن، وضعیت سلامت شخص، درمان‌های حمایتی و شدت بیماری و بار ویروس در بدن بیمار است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بیان کرد: از دیگر نکات حائز اهمیت در خصوص وضعیت شیوع بیماری کرونا در چهارمحال و بختیاری طی سه هفته اخیر، افزایش چشمگیر چرخش خانوادگی و فامیلی بیماری و گسترش ویروس در بین اعضای خانواده‌ها و تجمعات علی رغم توصیه مکرر به رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مجامع است.

وی تصریح کرد: ابتلای یک نفر از اعضای خانواده منجر به ابتلای سایر اعضای خانواده به نوع شدید بیماری شده است.