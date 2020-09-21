دریادار سیاری از نمایشگاه دستاوردهای ملی دفاع مقدس بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش، از غرفه‌های آماده و در حال تکمیل نمایشگاه دستاوردهای ملی دفاع مقدس (اقتدار ۴۰) که به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس در باغ موزه دفاع مقدس ستاد کل نیروهای مسلح برپاشده است بازدید کرد.

وی در این بازدید، از غرفه سازمان‌های عقیدتی سیاسی ارتش، وزارت دفاع، سپاه پاسداران انقلاب، نیروی انتظامی و بسیج مردمی بازدید به عمل آورد.

گفتنی است، نمایشگاه دستاورهای ملی دفاع مقدس در باغ موزه دفاع مقدس برپا شده است که از روز چهارشنبه دوم مهرماه افتتاح شده و به ۱۰ روز پذیرای عموم مردم جهت بازدید خواهد بود.