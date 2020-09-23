استقلال می تواند با آرامش الاهلی را ببرد/ مدیریت به مشکل خورده!

مسعود غفوریهای اصل در گفتوگو با خبرنگار مهر در مورد دیدار روز چهارشنبه آبیپوشان برابر الاهلی عربستان گفت: استقلال باید الاهلی را شکست دهد چرا که این تیم تنها در این صورت میتواند به دور بعد صعود کند. تفاوت الاهلی و الشرطه آن است که صعود این تیم به دور بعد حتمی شده و استرس بالایی ندارد بنابراین استقلال میتواند با یک بازی آرام، به دور از حاشیه و بدون استرس به پیروزی دست پیدا کرده و به دور بعد صعود کند.
غفوریهای اصل در پاسخ به این پرسش که آیا با نیامدن استراماچونی و مبهم بودن وضعیت الکس نوری، نامجومطلق میتواند سرمربی فصل آینده استقلال باشد؟ گفت: شرایط در باشگاه خوب نیست، اختلافات زیاد است و مدیریت باشگاه دچار مشکلات زیادی شده است اما در چنین شرایطی استقلال باید حواشی را از خود دور کند. نامجومطلق نیاز به کمک دارد، وی نمیتواند بدون داشتن ابزار لازم در استقلال موفق باشد. دغدغه بازیکن، مشکلات مالی و اتفاقات دیگر تأثیرگذار هستند بنابراین اگر قرار است نامجومطلق به عنوان سرمربی انتخاب شود، باید تمام امکانات برایش فراهم باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که مربیان خارجی از دانش بیشتری برخوردارند اما با شرایطی که در فوتبال ما وجود دارد و بدهیهای کلانی که تنها در فوتبال ایران به وجود میآید، به نظر میرسد که میتوان از نامجومطلق استفاده بهتری داشت تا شاید مشکل بدهیها هر چه سریعتر برطرف شود.
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