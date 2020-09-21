توسعه کشاورزی در چهارمحال و بختیاری نیازمند ورود سرمایه گذار است

عطاالله ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شرایط کنونی کشور کشاورزی به عنوان محور اقتصادی کشور جایگاه ویژه ای دارد و توسعه بخش کشاورزی با نگرش پایداری کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد

وی با اشاره به لزوم ورود بخش خصوصی در بخش کشاورزی استان گفت: استانی با این ظرفیت در بخش کشاورزی نیازمند ورود سرمایه گذار است.

وی بیان کرد: رتبه نخست تولید بادام، رتبه نخست تولید ماهیان سردابی، جایگاه ویژه استان در دامپروری ورود سرمایه گذار در این بخش عظیم را فراهم کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: پایش ظرفیت‌های منطقه‌ای و شهرستانی در دستور کار قرار دارد که بتوانیم از پتانسیل و ظرفیت‌های نهفته بخش کشاورزی در همه مناطق استان استفاده کنیم

ابراهیمی توجه به مدیریت نوین، استفاده از ظرفیت‌های سرمایه گذاری بخش خصوصی و شرکت‌ها، بهره گیری از ظرفیت‌های ویژه استان بخصوص زمینه سازی برای افرایش بهره وری کشاورزی را از جمله مواردی دانست که می‌بایست برای جهش تولید به آن توجه و اهتمام داشت.