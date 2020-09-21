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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۹:۳۸

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

توسعه کشاورزی در چهارمحال و بختیاری نیازمند ورود سرمایه گذار است

توسعه کشاورزی در چهارمحال و بختیاری نیازمند ورود سرمایه گذار است

شهرکرد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: توسعه بخش کشاورزی در این استان نیازمند ورود سرمایه گذار است.

عطاالله ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شرایط کنونی کشور کشاورزی به عنوان محور اقتصادی کشور جایگاه ویژه ای دارد و توسعه بخش کشاورزی با نگرش پایداری کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد

وی با اشاره به لزوم ورود بخش خصوصی در بخش کشاورزی استان گفت: استانی با این ظرفیت در بخش کشاورزی نیازمند ورود سرمایه گذار است.

وی بیان کرد: رتبه نخست تولید بادام، رتبه نخست تولید ماهیان سردابی، جایگاه ویژه استان در دامپروری ورود سرمایه گذار در این بخش عظیم را فراهم کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: پایش ظرفیت‌های منطقه‌ای و شهرستانی در دستور کار قرار دارد که بتوانیم از پتانسیل و ظرفیت‌های نهفته بخش کشاورزی در همه مناطق استان استفاده کنیم

ابراهیمی توجه به مدیریت نوین، استفاده از ظرفیت‌های سرمایه گذاری بخش خصوصی و شرکت‌ها، بهره گیری از ظرفیت‌های ویژه استان بخصوص زمینه سازی برای افرایش بهره وری کشاورزی را از جمله مواردی دانست که می‌بایست برای جهش تولید به آن توجه و اهتمام داشت.

کد مطلب 5029680

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    نظرات

    • علی IR ۲۰:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
      0 0
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      مردم منطقه را با ایجاد تعاونی متحد کنیم تا سرمایه های کوچک راکد خود را روی هم بریزند و تعاونی های کشاورزی و صنایع تبدیلی غذایی در منطقه ایجاد و کشاورزی را رونق دهند
    • علی IR ۲۰:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
      0 0
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      در بورس شرکت های سهامی عام کشاورزی ایجاد کنیم که تخصص و تمرکزشان بر روی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی غذایی باشد و با روش های علمی و مکانیزه کشاورزی کنند و مهندسین کشاورزی هم استخدام کنند

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