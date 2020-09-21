هشدار سفارت آمریکا در بحرین به اتباع این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سفارت آمریکا در منامه به اتباع این کشور در بحرین هشدار داد.

سفارت این کشور در منامه عصر امروز با صدور بیانیه ای، از شهروندان خود در بحرین درخواست کرد که برای حفظ امنیت شخصی خویش، احتیاط کنند، مراقب باشند و همچنان در جریان رویدادهای محلی قرار بگیرند.

سفارت آمریکا در بحرین در این بیانیه همچنین به آن دسته از شهروندان خود که در حال حاضر در شهر منامه به سر می برند، تدابیری پیشنهاد داد که برای حفظ سلامتی خود می توانند آنها را اتخاذ کنند از جمله این که تلاش داشته باشند مورد توجه قرار نگیرند، از اماکن شاهد ازدحام جمعیت و تظاهرات دوری کنند و به سرعت به اسناد به روز شده لازم برای سفر دست یابند.