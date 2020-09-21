  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۲۰:۱۲

رئیس سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه خبر داد؛

نصب ۵ اِلمان شهری با موضوع دفاع مقدس در کرمانشاه

نصب ۵ اِلمان شهری با موضوع دفاع مقدس در کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه از نصب ۵ المان با موضوع دفاع مقدس در شهر کرمانشاه خبر داد.

مهدی عبدالمالکی عصر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان کرمانشاه در دوران دفاع مقدس ۹۸۰۰ شهید را تقدیم اسلام و انقلاب کرده است، اظهار کرد: نصب المان با مفاهیم شهادت و ایثار در سطح شهر، قدمی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.‌‎

وی با اشاره اینکه المان‌های متناسب با دفاع مقدس در ۵ نقطه پرتردد شهر نظیر میدان فردوسی، پارک شاهد، پارک نوبهار، چهارراه مطهری محله مسکن و خیابان مدرس (روبروی مسجد جامع) نصب شده است، تاکید کرد: امروزه فضاهای عمومی شهری، بستر رشد و تکامل جامعه است و استفاده از این ظرفیت علاوه بر توسعه پایدار فضای شهری، می‌تواند فرهنگ ایثار و مقاومت را بر فضای شهری غالب کند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه افزود: المان‌های جدید نصب شده به صورت سازه فلزی بوده که با نقوش طراحی شده شبیه به یک صفحه اینستاگرام یک شهید شاخص استانی که تصاویر حضرت امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و شهید سردار حاج قاسم سلیمانی را نیز دارد درآمده و به صورتی است که با توجه به تعبیه فضایی در پشت آن همشهریان می‌توانند در کنار این المان از خود تصاویری ثبت کنند که حال و هوایی جبهه گونه تداعی می‌کند.

عبدالمالکی ضمن تشکر ویژه از همکاری معاونت خدمات شهری گفت: امیدواریم طرح و سازه المان جدید بتواند علاوه بر ارتقای سیما و منظر شهری، شأن و ارزش شهدای گرانقدر کرمانشاه را به شایستگی حفظ کند و مورد توجه و استقبال مردم شهیدپرور شهر کرمانشاه قرار گیرد.

کد مطلب 5029685

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها