نصب ۵ اِلمان شهری با موضوع دفاع مقدس در کرمانشاه

مهدی عبدالمالکی عصر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان کرمانشاه در دوران دفاع مقدس ۹۸۰۰ شهید را تقدیم اسلام و انقلاب کرده است، اظهار کرد: نصب المان با مفاهیم شهادت و ایثار در سطح شهر، قدمی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.‌‎

وی با اشاره اینکه المان‌های متناسب با دفاع مقدس در ۵ نقطه پرتردد شهر نظیر میدان فردوسی، پارک شاهد، پارک نوبهار، چهارراه مطهری محله مسکن و خیابان مدرس (روبروی مسجد جامع) نصب شده است، تاکید کرد: امروزه فضاهای عمومی شهری، بستر رشد و تکامل جامعه است و استفاده از این ظرفیت علاوه بر توسعه پایدار فضای شهری، می‌تواند فرهنگ ایثار و مقاومت را بر فضای شهری غالب کند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه افزود: المان‌های جدید نصب شده به صورت سازه فلزی بوده که با نقوش طراحی شده شبیه به یک صفحه اینستاگرام یک شهید شاخص استانی که تصاویر حضرت امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و شهید سردار حاج قاسم سلیمانی را نیز دارد درآمده و به صورتی است که با توجه به تعبیه فضایی در پشت آن همشهریان می‌توانند در کنار این المان از خود تصاویری ثبت کنند که حال و هوایی جبهه گونه تداعی می‌کند.

عبدالمالکی ضمن تشکر ویژه از همکاری معاونت خدمات شهری گفت: امیدواریم طرح و سازه المان جدید بتواند علاوه بر ارتقای سیما و منظر شهری، شأن و ارزش شهدای گرانقدر کرمانشاه را به شایستگی حفظ کند و مورد توجه و استقبال مردم شهیدپرور شهر کرمانشاه قرار گیرد.