به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، «گفتنی‌های نمکی» به کارگردانی علی فروزان نژاد از تولیدات شبکه مستند سیماست و سه شنبه ۱ مهر ساعت ۲۲:۳۰ پخش می‌شود.

این مستند در مورد چگونگی ساخت فیلم «مسافران مهتاب» است که توسط مهدی فخیم‌زاده کارگردان و بازیگر فیلم روایت می‌شود، در این فیلم مهدی فخیم‌زاده درباره بازیگری، کارگردانی، تولید این فیلم و سپس اکران «مسافران مهتاب» در سینما و پخش آن در تلویزیون توضیح می‌دهد.

«مسافران مهتاب» یکی از فیلم‌های نوستالژیک دهه شصت است، این فیلم بر اساس یک سوژه مستند ساخته شده و فخیم‌زاده زمانی زیادی صرف پژوهش آن کرده است.

فخیم‌زاده با فیلم «مسافران مهتاب» در سینمای ایران مطرح شد، بخش مهمی از «گفتنی‌های نمکی» به خاطرات این کارگردان اختصاص دارد.

«گفتنی‌های نمکی» در مؤسسه سینمایی برگ سبز تولید شده است و از دیگر عوامل آن می‌توان به کارگردان: علی فروزان نژاد، تدوین و صداگذاری: زهره شیرخانی، مدیر تولید امیر ابوالفتحی، تصویربردار: امیر امانزاده، صدابردار: پشوتن طهماسبی و تهیه‌کننده نجمه اسدالهی اشاره کرد.

«گفتنی‌های نمکی» سه شنبه ساعت ۲۲:۳۰ و چهارشنبه ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه مستند پخش می‌شود.