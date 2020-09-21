اهدای جهیزیه به نوعروسان نیازمند در شهرستان فومن

به گزارش خبرنگار مهر، گروه جهادی شهدای رسانه فومن عصر امروز (دوشنبه) دو سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند فومنی اهدا کردند.

این گروه جهادی که پیش از این و همزمان با برگزاری رزمایش مواسات نیز با جمع آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی اقدام به کمک به نیازمندان این شهرستان در قالب اهدای بسته‌های معیشتی کرده بود این بار و به مناسبت چهل سالگی دفاع مقدس با شناسایی دو نوعروس در روستاهای فومن لوازم خانگی مورد نیاز آنها را تهیه و به آنها اهدا کردند.

هر جهیزیه شامل یخچال، جارو برقی، گاز، ماشین لباسشویی، سرویس قابلمه، سرویس چینی، سرویس آشپزخانه، یک تخته فرش، پتو، اتو، ساعت و دیگر ملزومات بوده و همه کالاها نیز ساخت ایران است.