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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۲۰:۰۹

پنجره مهر؛

اهدای جهیزیه به نوعروسان نیازمند در شهرستان فومن

اهدای جهیزیه به نوعروسان نیازمند در شهرستان فومن

فومن- گروه جهادی شهدای رسانه فومن همزمان با هفته دفاع مقدس چند سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند این شهرستان اهدا کردند.

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به گزارش خبرنگار مهر، گروه جهادی شهدای رسانه فومن عصر امروز (دوشنبه) دو سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند فومنی اهدا کردند.

این گروه جهادی که پیش از این و همزمان با برگزاری رزمایش مواسات نیز با جمع آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی اقدام به کمک به نیازمندان این شهرستان در قالب اهدای بسته‌های معیشتی کرده بود این بار و به مناسبت چهل سالگی دفاع مقدس با شناسایی دو نوعروس در روستاهای فومن لوازم خانگی مورد نیاز آنها را تهیه و به آنها اهدا کردند.

هر جهیزیه شامل یخچال، جارو برقی، گاز، ماشین لباسشویی، سرویس قابلمه، سرویس چینی، سرویس آشپزخانه، یک تخته فرش، پتو، اتو، ساعت و دیگر ملزومات بوده و همه کالاها نیز ساخت ایران است.

کد مطلب 5029691

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