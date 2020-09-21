استقرار استودیو صداوسیما در نمایشگاه دفاع مقدس

آرش احمدی در حاشیه نمایشگاه «۴۰ سال اقتدار» به مناسب هفته دفاع مقدس در گفت و گو با خبرنگار مهر در سخنانی با بیان اینکه امسال، هفته دفاع مقدس با ۴۰ سالگی دفاع مقدس مقارن شده است، اظهار داشت: صدا و سیما به صورت ویژه اقدام به برنامه ریزی و تولید محتوا در این رابطه کرده است.

استقرار استودیو صدا و سیما در نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس

وی با اشاره به اقدامات و برنامه ریزی صدا و سیمای مرکز لرستان برای پوشش خبری نمایشگاه دستاوردهای انقلاب و دفاع مقدس، عنوان کرد: در این رابطه یک استودیو تلویزیونی را راه اندازی کرده ایم و یک گروه از سیما، رادیو، فضای مجازی و خبر صدا و سیما در نمایشگاه مستقر شده است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز لرستان با تاکید بر اینکه غرفه‌ها، لوکیشن محل مصاحبه هستند، گفت: این امر بهانه‌ای بوده که ما به فرهنگ دفاع مقدس، جهاد و شهادت، نقش بانوان در دفاع مقدس، اقشار مختلف و… در دفاع مقدس و همچنین دستاوردهای دفاع مقدس و انقلاب بپردازیم.

پخش برنامه «سرزمین شقایق» در سیمای لرستان

احمدی با تاکید بر اینکه صدا و سیمای مرکز لرستان علاوه بر پوشش خبری این نمایشگاه برنامه‌های دیگری را نیز پیش بینی کرده است، افزود: در ساعات صبح، یک برنامه در رادیو به نام «پلاک ۴۰» را پخش می‌کنیم.

وی با بیان اینکه همچنین یک برنامه ویژه به نام «قدمگاه خورشید» در ساعات بعدازظهر پخش می‌شود، گفت: در برنامه‌های «دولت سرا»، «سلام لرستان»، «ماهور» و… به فضای دفاع مقدس پرداخته می‌شود.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز لرستان، بیان داشت: همچنین برنامه‌ای تحت عنوان «سرزمین شقایق» در ۱۲ قسمت تولید شده و پخش آن در سیمای لرستان شروع شده است.

پخش برنامه «یادها و خاطره‌ها»

احمدی با تاکید بر اینکه در قالب این برنامه ما به منزل پیشکسوتان دفاع مقدس در شهرستان‌های مختلف استان می‌رویم، گفت: همچنین برنامه «وا یک» که شب‌ها پخش می‌شود، ویژه موضوع دفاع مقدس است و در آن از میهمانان و خانواده‌های آنها در این حوزه دعوت به عمل می‌آید.

وی، ادامه داد: همچنین در برنامه «کوچه شهیدان» بر ضرورت نامگذاری کوچه‌ها، معابر و… به نام شهدا تاکید شده است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز لرستان با اشاره به پخش برنامه «یادها و خاطره ها» در سیمای لرستان، تصریح کرد: در این برنامه نیز به موضوع خاطرات و نوستالژی دفاع مقدس در قالب پخش تصاویر آرشیوی پرداخته می‌شود.

«ما ایستاده‌ایم» در بخش خبری

احمدی با اشاره به پخش فیلم سینمایی دفاع مقدس به صورت هر شب در صدا و سیمای مرکز لرستان، بیان داشت: همچنین پخش مستندهای دفاع مقدس، زندگی سرداران دفاع مقدس و… نیز یکی دیگر از برنامه‌های مدنظر است.

وی همچنین با اشاره به پیش بینی یک آیتم به نام «ما ایستاده ایم» در بخش خبری صدا و سیمای مرکز لرستان، گفت: امیدواریم با این برنامه‌ها شاهد ایجاد یک فضای خوب و مطلوب متناسب با دوران دفاع مقدس در استان باشیم.