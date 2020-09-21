افزایش موارد بستری مبتلا به کرونا در رفسنجان

به گزارش خبرنگار مهر، علی موسوی عصر دوشنبه در نشست خبری با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: خبرنگاران نقش مهمی در آموزش اجتماعی در بحث رعایت پروتکل‌های بهداشتی در زمان شیوع کرونا داشته اند و در این زمینه ما را یاری می‌کنند.

وی افزود: بنا بر اعلام وزارت بهداشت موج سوم شیوع کرونا در راه است و بسیاری از شهرهای کشور را درگیر کرده و در رفسنجان هم موارد بستری و تعداد بیماران با حال وخیم افزایش داشته است.

وی بیان کرد: خطری که سلامتی جامعه را تهدید می‌کند این است که آمار بیماران در پاییز بیشتر می‌شود و ممکن است با مشکل جدی از نظر فضا و امکانات و کادر درمان مواجه شویم که ضرورت دارد مردم بیش از پیش نسبت به رعایت نکات بهداشتی و سلامت اجتماعی اهتمام بورزند

رئیس بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) رفسنجان خاطرنشان کرد: متأسفانه با بازگشایی مدارس مردم احساس می‌کنند کرونا کمرنگ شده یا نیست، در رفسنجان تا دو هفته قبل بیماران بدحال نداشتیم اما در طول دو هفته گذشته ۶ بیمار بدحال در آی‌سی‌یو بستری شده‌اند و این موضوع رو به افزایش است.

موسوی ادامه داد: افزایش بیماران کرونایی کار بیمارستان را خیلی سخت می‌کند چرا که هم باید کادر سلامت را محافظت کنیم که به کرونا مبتلا نشوند و هم باید این بیماران را جداسازی کنیم و هم اینکه همراهان بیماران بستری در بخش تعداد کمی باشند و مراقبت بیشتری از آنها صورت گیرد که کار دشواری است و امیدواریم بتوانیم جلوی افزایش بیماران را در رفسنجان بگیریم.

وی با بیان اینکه با کمبود منابع مالی مواجه هستیم، تصریح کرد: باید از خیّرینی که سلامت اجتماعی را در برهه کنونی اهمیت می‌دهند تشکر و قدردانی کنم. مرکز بحران ۵۰ تختخوابی که توسط مس ایجاد شده با تمام امکانات در اختیار بیماران کرونایی قرار می‌گیرد در این مرکز بستری، تمام استانداردها رعایت شده و امکانات جداگانه از جمله ژنراتور، برق، سیستم فشار منفی، دستگاه اکسیژن‌ساز و… فراهم است.

رئیس بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) رفسنجان ابراز داشت: با توجه به قدمت بالای بیمارستان، بخش‌هایی شامل تأسیسات که چهل ساله شدند نیاز به تعویض دارند و بخش‌های بیمارستان از جمله زنان و زایمان، آنکولوژی، مغز و اعصاب و توسعه اتاق‌عمل‌ها به کمک خیران در حال انجام است.

موسوی در ادامه گفت: برای اولین بار در حال راه‌اندازی مرکز ناباروری در شهرستان رفسنجان هستیم که فوق تخصص ناباروری و متخصص جنین‌شناسی در این کلینیک حضور دارند. کلینیک ناباروری آماده شده و برنامه شروع معاینات بیماران در حال انجام است که هر یکشنبه و سه شنبه نوبت‌دهی به صورت حضوری انجام می‌شود و با راه اندازی این کلینیک، مشکلات زوجین در مراجعه به شهرهای دیگر جلوگیری می‌شود.

به گفته وی دانشگاه در حال خریداری امکانات و دستگاه‌های مورد نیاز این مرکز است و به کمک خیران هم نیاز داریم تا مرکزی با تمام امکانات و تجهیزات راه‌اندازی کنیم.

موسوی اضافه کرد: با توجه به اینکه زوجین مجبور بودند مسیر شهرهای دیگر را برای درمان ناباروری طی کنند این امر موجب می‌شود علاوه بر کاهش خطرات راه در خصوص هزینه‌ها هم به این افراد کمک شود.