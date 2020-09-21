فعالیت ۲۴ مدرسه حوزه علمیه در لرستان

حجت الاسلام احد عبدالهی در حاشیه نمایشگاه «۴۰ سال اقتدار» به مناسب هفته دفاع مقدس در گفت و گو با خبرنگار مهر با تبریک هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: دفاع مقدس، برازنده ایثارگری‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است.

مجاهدت‌های ملت و رهبری حکیمانه امام در دوران دفاع مقدس

وی با بیان اینکه وقتی به تاریخ جمهوری اسلامی نگاه می‌کنیم، تفاوت نظام مقدس جمهوری اسلامی با دیگر نظام‌های ما قبل مانند قاجاریه، پهلوی و… را می‌توان شاهد بود، گفت: در دفاع مقدس، اجازه داده نشد که متجاوزان به حریم ایران اسلامی تجاوزی را داشته باشند.

مدیر حوزه‌های علمیه لرستان با تاکید بر اینکه در هشت سال دفاع مقدس با حاکمیت درست نظام ولایت مطلقه فقیه و حمایت جانانه ملت غیور ایران اسلامی اجازه تعرض به مرزهای جغرافیایی کشور داده نشد، تصریح کرد: جا دارد که هر سال هفته دفاع مقدس را گرامی بداریم و به نسل آینده این پیغام را برسانیم که اگر به نظام تعرضی صورت نگرفته به خاطر مجاهدت‌های ملت و رهبری حکیمانه ولایت فقیه بوده است.

مقاومت ملت ایران در برابر تحریم‌های ناجوانمردانه

حجت الاسلام عبدالهی با تاکید بر اینکه این امر بسیار درس آموز و عبرت آموز برای آیندگان بوده تا بتوانند از مرزهای ایران اسلامی به درستی پاسداری کنند، بیان داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی در هشت سال دفاع مقدس در مقابل کل دنیا قرار گرفت و این امر ستودنی بوده که برای دفاع از کشور مقابل دنیا ایستاد و مقاومت خود را به منصه ظهور رساند.

وی با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توانست خود را اثبات کند، گفت: ابر قدرت‌های دنیا نتوانستند چشم طمعی را به سمت ایران داشته باشند که در این راستا دست به تحریم‌های ناجوانمردانه زدند و ملت غیور ما هم در مقابل این تحریم‌ها تا به الان مقاومت خوبی را از خود نشان داده و این مقاومت را ادامه خواهند داد.

تقدیم ۵۳ شهید روحانی در دوران دفاع مقدس

مدیر حوزه‌های علمیه لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه حوزه‌های علمیه لرستان از سابقه دیرینه ای برخوردار هستند، گفت: حوزه‌های علمیه لرستان در حمایت از انقلاب مبارزان بسیار برجسته ای در سطح کشوری داشته است.

حجت الاسلام عبدالهی با اشاره به حضور گسترده حوزه علمیه استان قبل از انقلاب، مبارزات سال ۴۲ تا پیروزی انقلاب، عنوان کرد: همچنین بعد از انقلاب نیز دستاوردهای زیادی را در طول این ۴۰ ساله داشته است.

وی با بیان اینکه این دستاوردهای حوزه‌های علمیه لرستان بعد از انقلاب و در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، سیاسی، اجتماعی و… بوده است، بیان داشت: استان لرستان ۵۳ شهید روحانی را در هشت سال دفاع مقدس تقدیم انقلاب کرده است.

فعالیت ۲۴ مدرسه حوزه علمیه در لرستان

مدیر حوزه‌های علمیه لرستان با اشاره به آزادگان، ایثارگران و رزمندگان روحانی لرستان در هشت سال دفاع مقدس، افزود: بعد از آن نیز در دوران سازندگی، سیلاب، زلزله و… حمایت روحانیون از مردم و همکاری با دیگر نهادها را داشته‌ایم.

حجت الاسلام عبدالهی با بیان اینکه در شرایط کرونا نیز حضور روحانیت را در عرصه‌های مختلف همکاری با وزارت بهداشت، بیمارستان‌ها، آرامستان ها و… را داشته‌ایم، گفت: باعث افتخار است که در همان ابتدای شیوع کرونا در استان، روحانیت اجازه نداد که حتی یک میت کرونایی بدون غسل و کفن دفن شود، بلکه تمام مراسم‌های اسلامی و تدفین به نحو احسن انجام شدند.

وی با اشاره به فعالیت حوزه‌های علمیه لرستان در مباحث سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و…، تصریح کرد: تعداد حوزه‌های علمیه استان قبل از انقلاب به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسید اما امروز به برکت انقلاب اسلامی، ۲۶ مدرسه حوزه علمیه در لرستان فعالیت دارند.