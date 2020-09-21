هیچ گونه آلودگی در بنزین قشم مشاهده نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صفایی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به دستور العمل نظارت بر حفظ حقوق عامه از سوی ریاست قوه قضاییه و جلوگیری از ایراد خسارت به عموم مردم افزود: بعد از وصول گزارشات مردمی در خصوص نارضایتی عمومی و توزیع بنزین با کیفیت نامطلوب، از سوی دکتر صالحی رییس کل دادگستری استان هرمزگان به اینجانب مأموریت داده شد در اسرع وقت موضوع را بررسی و اقدام لازم در جهت بازدید از کلیه مجاری عرضه فرآورده‌های نفتی شهرستان قشم صورت گیرد.

صفایی گفت: در تاریخ ۲۵ شهریور با حضور نماینده دادستان، نیروی انتظامی و کارشناس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نمونه گیری از نازل‌های فروش و تست مخازن سوخت موجود در جایگاه‌ها انجام شد.

دادستان عمومی و انقلاب قشم تصریح کرد: نتایج بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد هیچگونه آلودگی، آب و افزودنی غیر مجاز در سوخت جایگاه‌ها مشاهده نشده است و شائبه تغییر رنگ بنزین توزیع شده در جایگاه‌ها به دلیل اضافه کردن آب به بنزین صحیح نیست.

وی با اشاره به اینکه رنگ بنزین هیچ اثری در تعیین نوع استاندارد آن ندارد اظهار داشت: اساساً بنزین بدون رنگ است و تولیدکنندگان با هدف ارزیابی بنزین تولید شده در پالایشگاه به آن رنگدانه اضافه می‌کنند، بنابراین ممکن است حتی بنزین یور و۴ براساس انتخاب تولیدکننده به رنگ‌های متفاوتی عرضه شود و رنگ بنزین نشان‌دهنده کیفیت بنزین نیست لذا به نظر می‌رسد ارائه بنزین یورو ۵ در جایگاه‌ها و تفاوت رنگ بین این نوع بنزین با بنزین یورو ۴ باعث ایجاد این شائبه شده است.

وی با اعلام اینکه هر زمانی متوجه تخلف در عرضه بنزین به هر شکل ممکن در سرتاسر شهرستان قشم آن باشیم به طور حتم با متخلفان براساس قانون برخورد خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم یادآور شد: اگر شهروندان از عرضه بنزین آلوده در جایگاه خاص اطلاع دارند، مراتب را به این دادستانی برای پیگیری و انجام آزمایش فنی اعلام کنند.