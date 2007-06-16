به گزارش خبرنگارمهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در ششمین جلسه کارگروه رسانه ‌های گروهی ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان تهران ، ساخت انیمیشن در خصوص آمادگی ، پیشگیری و مقابله با بحران ، جمع آوری طرحهای تقویت سیستم آمادگی سریع و موثر رسانه ها درشرایط بحران، اجرای مانور فرضی ارتباط با رسانه ها با مسئولان اجرایی در زمان بحران و... را از جمله پیشنهادات مطرح شده در این جلسه عنوان کرد.

امیرنیا، از برگزاری کلاسهای آموزشی مدیریت قبل و بعد از بحران ویژه رسانه های گروهی خبر داد و گفت: براساس مصوبه کارگروه رسانه های گروهی ستاد حوادث غیر مترقبه این کلاسهای آموزشی از 15 تیرماه به مدت 5 هفته در دانشکده خبر برگزار می شود.

وی گفت: به منظور ارائه سریع اخبار و دسترسی به اطلاعات مربوط به عملکرد دستگاهها در زمینه بحران برای اعضای کارگروه کارتهایی طراحی شده که در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

براساس این گزارش ، بررسی راههای ایجاد تعامل میان مسئولان اجرایی و رسانه های گروهی در قالب صدور بیانیه جهت ارسال به سازمانها و ادارات ذیربط ، پیشنها خرید تحقیقات ، مطالعات و گزارشات تکمیلی انجام شده توسط رسانه ها در خصوص حوادث غیر مترقبه و ایجاد سامانه فرماندهی حادثه برای رسانه های جمعی از دیگر مباحثی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.