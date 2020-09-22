«بر من درخت بکش» منتشر شد

به‌گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «بر من درخت بکش» که شامل منتخبی از شعرهای آزاد فیروزه برازجانی است توسط انتشارات آوای سخن منتشر شد. فیروزه برازجانی متولد ۲۰ بهمن‌ماه سال ۱۳۴۷، در شیراز است.

اولین اشعار فیروزه برازجانی سال ۱۳۶۷ در روزنامه‌های «خبر جنوب»، «نیم نگاه»، «عصر پنجشنبه» و ویژه‌نامه‌های عصر پنجشنبه مربوط به «روزنامه‌ی عصر» و همچنین بخش ادبی روزنامه «خبر» چاپ شد. همچنین شعرهایی از او در کتاب «آنتولوژی شعر زنان شیراز (کتاب سحر دفتر اول)» در سال ۱۳۹۵ به چاپ رسیده است. سال ۲۰۱۶ در شهر پاریس، مقاله‌ای پژوهشی پیرامون اشعار فیروزه برازجانی در چهارمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در علوم انسانی با عنوان: «تحلیل جامعه‌شناختی احساسات» ارائه و چاپ شده است.

کتاب «بر من درخت بکش» ۹۲ صفحه است و با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه با قیمت پشت جلد ۳۰,۰۰۰ تومان به بازار کتاب عرضه شده است.

در شعری از این کتاب می‌خوانیم:

«بر من درخت بکش

آمیخته با انحنای زنانه‌ام

تا خاک را نفس بکشم

در سبزینه‌ای

جنون بزایم

و عقوبت براق چشم‌هات را

ریشه

سرزده‌ی آسمانم

و بی بال‌های کهن

خورشید می‌نوشم

تا پیچک مکرر شب

قصه بپاشد

بر خواب‌های ندیده‌ام

تا گوشه‌های خاک

تنها یک تبر

یک دست

یک بیل

هفت قدم»