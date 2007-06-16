23درصد عرصه های منابع طبیعی خراسان جنوبی بیابان است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند ، مهدی شریفی ظهر امروز در جمع خبرنگاران مساحت خراسان جنوبی را 9 میلیون 400هزار هکتار عنوان نمود و افزود : از این رقم بالغ بر 95 درصد آن عرصه منابع طبیعی است .

وی با بیان اینکه 1/5 درصد بیابان های کشور در خراسان جنوبی واقع شده است ، خاطر نشان کرد : بالغ بر 5/0 درصد بیابان های جهان نیز در این استان وجود دارد.

شریفی عوامل تاثیر گذار در ایجاد بیابان ها در این استان را دو دسته عوامل انسانی و طبیعی عنوان نمود و ادامه داد : عوامل انسانی شامل بوته کنی، شیوه های نامناسب آبیاری ، عدم تعادل دام و مرتع و برداشت بی رویه آب از سطح های زیر زمینی و عوامل طبیعی شامل کمبود بارندگی ، کوتاه بودن دوره برگشت خشکسالی بادهای120روزه سیستان و گرمی هوا است.

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی ، نهال کاری 121هزار هکتار ، بذر کاری 12هزار هکتار ، بذر پاشی 10هزار 821هکتار و نهال و بذر 8 هزار و 243هکتار ، بادشکن مصنوعی 542هکتار ، مدیریت هرز آب 6هزار و 277هکتار را از جمله اقدامات انجام شده در راستای بیابان زدایی عنوان کرد .