سدهای سنقروکلیایی فرصت توسعه را در این شهرستان مهیا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت حاتمی در جلسه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه که بعد از ظهر امروز با دستور کار بررسی مسائل اقتصادی شهرستان سنقر و کلیایی تشکیل شد، اظهار کرد: در برخی از روستاهای شهرستان ظرفیت‌های سرمایه گذاری به صورت گسترده وجود دارد که باید از آن استفاده شود.

وی از نحوه تخصیص استفاده از ظرفیت سدهای شهرستان سنقر و کلیایی در اراضی بالادست که در سال‌های گذشته به علت عدم پیگیری و احداث زیرساخت‌ها بلاتکلیف مانده است انتقاد کرد و افزود: باید استفاده از ظرفیت پیرامون این سدها در دستور کار و پیگیری دستگاه‌های اجرایی استان کرمانشاه قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه همچنین دستگاه‌های ذیربط حوزه اقتصادی در استان کرمانشاه را موظف به پیگیری و رفع مشکلات کرد و گفت: استفاده و تخصیص آب به بالادست سد جامیشان را مورد تاکید است و باید در اسرع وقت نسبت به این مساله اقدام شود.