مصوبات جدید ستاد مقابله با ویروس کرونا در کیش ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، رئیس مرکز توسعه سلامت و سخنگوی شورای سلامت کیش، از تمدید دور کاری تمام شاغلین مستقر در منطقه آزاد کیش که دارای بیماری زمینه ای هستند به مدت یک ماه دیگر خبر داد و گفت: با توجه به شرایط موجود در سطح کشور و منطقه، تمام پرسنل دارای بیماری های زمینه ای با ارائه مدارک پزشکی به محل کار و هماهنگی با مدیر مربوطه می توانند به صورت دورکاری به فعالیت خود ادامه دهند.

محمدرضا رضانیا بر لزوم اهمیت برگزاری کلاس های آموزشی غیر حضوری در جزیره کیش اشاره داشت و افزود: تمام کلاس های آموزشی از جمله موسسات آموزشی و آموزش و پرورش، تا اطلاع ثانوی از برگزاری هر گونه کلاس حضوری خودداری کنند.

وی با بیان این که فعالیت مدارس فوتبال در مناطق پر خطر یا قرمز تا اطلاع ثانوی ممنوع است گفت: کار گروهی زیر نظر شورای سلامت کیش در خصوص برگزاری لیگ فوتبال جزیره کیش تشکیل خواهد شد.

سخنگوی شورای سلامت کیش در رابطه با مجموعه فیاک اظهار داشت: این مجموعه شامل درمانگاه و بخش بستری بیماران کرونایی تجهیز و روند انتقال این بخش به مجموعه فیاک در دستور کار سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفته است.