مردم استان سمنان بیش از 90 هزار نامه به رئیس جمهور نوشتند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان ، رئیس ستاد پردازش و رسیدگی به نامه‌های مردمی ریاست جمهوری در استان سمنان بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت : شهرستان شاهرود با بیش از 51 درصد بیشترین نامه های مردمی و شهرستان گرمسار با 14 درصد کمترین نامه ها را به خود اختصاص داده اند.

بهرام ستاری تعداد نامه های مردم شهرستان سمنان را بیش از 16 هزار نامه ، شهرستان شاهرود 42 هزار نامه، دامغان 13 هزار و گرمسار را 12 هزار نامه عنوان کرد.

وی تصریح کرد : نامه های دیگری نیز در دیدارهای رئیس جمهور با علما ، ایثارگران ، منتخبان و دیدار های مردمی نمایندگان رئیس جمهور جمع آوری شده است.

به گفته وی تا پایان پردازش نامه های مردمی در مرکز ستاد ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در استان سمنان جمع آوری می شود.

ستاری اظهار داشت : نامه های مردمی در مرحله اول بازگشایی و بعد از مطالعه در بیش از 70 دستگاه رایانه ثبت می شود.

وی خاطرنشان کرد : کار بازبینی ، تلخیص و کارشناسی توسط گروه های کارشناس انجام می شود.

ستاری عنوان کرد : بیش از 86 هزار نامه در استان شمارش شده و نزدیک به 57 هزار نامه توسط نیروهای بسیجیان ، هلال احمر، فرهنگیان و کمیته امداد بازگشایی شده است.

رئیس ستاد پردازش و رسیدگی به نامه‌های مردمی ریاست جمهوری در استان سمنان تاکید کرد : نامه ها به مسئولان مرتبط در استان جهت پاسخگویی تحویل داده می شود و نامه های مسئولان کشوری به تهران ارجاع می شود.

در حاشیه این نشست خبری، خبرنگاران از قسمت های مخزن ، بازگشایی ، مطالعه نامه ها ، ثبت در رایانه و بازبینی نامه ها بازدید کردند.