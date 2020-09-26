خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- حسام‌الدین حیدری: امروزه محرومیت از مشکلات اصلی کشور به شمار می‌رود. بخش عمده‌ای از محرومان کشور در نواحی حاشیه‌ای شهرها زندگی می‌کنند که به آنها حاشیه‌نشین گفته می‌شود. بسیاری از ناهنجاری‌های جامعه مانند خشونت‌های خانگی، فروش مواد مخدر و … از این مناطق سرچشمه می‌گیرند. همچنین کودکان کار بیشتر در این مناطق هستند. با توجه به موارد مطرح‌شده و همچنین شرایط کنونی کشور، محرومیت‌زدایی جزو اصلی‌ترین اقداماتی است که می‌توان برای بهبود شرایط کشور انجام داد.

کارشناسان مسائل اجتماعی و شهری اعتقاد دارند مناطق حاشیه‌نشین باید در صدر برنامه‌ها و طرح‌های محرومیت‌زدایی قرار گیرند و در راستای اثربخشی حداکثری به این طرح‌ها باید از ظرفیت‌های مردمی به ویژه گروه‌های جهادی بهره برد، چراکه این ظرفیت‌ها برگرفته از بطن جامعه بوده و با توجه به ظرفیت بالقوه بالا توانایی حل بسیاری از مشکلات را دارند.

گروه‌های جهادی در استان البرز نیز طی چند سال گذشته با احساس تکلیف بر اساس نیازسنجی‌های صورت گرفته پای کار آمده‌اند و در کنار کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان بلایای طبیعی و کرونا، خدمت‌رسانی به مردم حاشیه‌نشین را که قشر آسیب‌پذیر جامعه به شمار می‌روند، در دستور کار خود قرار داده‌اند، این فعالیت‌ها سرمنشأ اقدامات بسیار خوبی بوده است و تداوم آنها در کنار حمایت همه‌جانبه مسئولان می‌تواند بخشی از معضلات حاشیه‌نشینی را کاهش دهد.

راه‌اندازی گروه‌های جهادی محله‌محور در البرز

اکبر عنایتی، جانشین رئیس سازمان بسیج سازندگی استان البرز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: یکی از اصلی‌ترین مأموریت‌های بسیج بر اساس منظومه فکری امام راحل و مقام معظم رهبری، خدمات‌رسانی و محرومیت‌زدایی به مردم حاشیه‌نشین و محروم جامعه است. بر این اساس با برنامه‌ریزی‌هایی انجام‌شده در کنار تلاش برای کاهش مشکلات معیشتی این قشر، سعی در ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی به آنها داریم.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی گروه‌های جهادی محله‌محور جزو برنامه‌های اصلی است، می‌افزاید: تاکنون گروه‌های مختلفی راه‌اندازی شده‌اند که در مناطق مختلف حاشیه شهر به جامعه هدف خود خدمات‌رسانی می‌کنند، این جهادگران علاوه بر امدادرسانی در بلایای طبیعی در عرصه خدمات‌رسانی و محرومیت‌زدایی نیز پیشگام هستند، البته به خاطر شرایط خاص البرز و افزایش صعودی مهاجرت به این استان شاهد پیدایش حاشیه‌نشینی‌های جدیدی هستیم که باید برای ساماندهی آنها برنامه‌ریزی کرد.

جانشین رئیس سازمان بسیج سازندگی استان البرز می‌گوید: باید با برنامه‌ریزی‌های منسجم و استفاده از ظرفیت‌های استانی که با پای کار آمدن مسئولان محقق می‌شود گامی برای رفع مشکلات و معضلات مردم حاشیه‌نشین برداریم، البته بسیج طرح‌های مختلفی برای توانمندسازی این افراد اجرایی کرده است اما حل ریشه‌ای این معضل نیازمند اقداماتی منسجم با رویکردهای علمی و جهادی است.

تشکیل قرارگاه محرومیت‌زدایی در البرز

حجت‌الاسلام محمد منتج، مسئول قرارگاه مرکزی محرومیت‌زدایی البرز نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: حاشیه‌نشینی و به تبع آن افزایش سکونتگاه‌های غیررسمی که اطراف کلانشهرها صورت می‌گیرد، باعث ایجاد مشکلات و معضلات فرهنگی و اجتماعی زیادی شده است که برای رفع آنها باید سیاست‌های محرومیت‌زدایی به صورت ویژه و کاربردی اجرایی شود، چراکه حاشیه‌نشینی تنها با برنامه‌ریزی‌های تخصصی رفع می‌شود. البرز نیز با داشتن حدود ۸۰۰ هزار حاشیه‌نشین از این امر مستثنی نیست و بر این اساس قرارگاه محرومیت‌زدایی شکل گرفت.

وی با بیان اینکه نقاط محروم استان البرز به درستی شناسایی نشده‌اند، می‌افزاید: این امر منجر به نداشتن آمارهای دقیق از وضعیت محرومان استان شده است که محدودیت به رسیدگی به آنها را در بر دارد. در این راستا ایجاد یک آمایش سرزمینی را دستور کار داریم تا بتوانیم به صورت ساختارمند به خدمات‌رسانی بپردازیم. همچنین با ایجاد بانک اطلاعاتی از میزان محرومیت می‌توانیم در زمینه شناسایی خواسته‌ها و مطالبات، به درستی عمل کنیم.

منتج با بیان اینکه چالش بعدی کمبود بودجه است که مانع خدمات‌رسانی حداکثری به جامعه هدف می‌شود، ادامه می‌دهد: باید در این راستا چندوجهی عمل شود، بدین صورت که علاوه بر ظرفیت کمک‌های مردمی، مسئولان نیز همت بیشتری در این زمینه داشته باشند و در شکل بعدی به خودکفایی و اشتغال‌زایی محرومان اقدام کنیم.

وی می‌گوید: اقدامات فرهنگی نیز جزو اصلی‌ترین فعالیت‌ها است، چراکه بسیاری از ناهنجاری‌ها از خلأهای فرهنگی متأثر می‌شود، در این زمینه اقدامات بسیاری صورت گرفته که تأثیرگذار نیز بوده‌اند.