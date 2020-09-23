بورس انرژی میزبان عرضه نفتای سنگین پالایشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس انرژی، رینگ داخلی این بورس، امروز (چهارشنبه، دوم مهرماه) شاهد عرضه کالاهای آیزوریسایکل، حلال ۴۰۲ و نفتای سنگین پالایش نفت تهران، آیزوریسایکل، بلندینگ نفتا حلال ۴۱۰، حلال ۴۰۴ و نفتای سنگین تصفیه‌نشده پالایش نفت شیراز، پنتان پلاس پتروشیمی پارس و ریفورمیت و هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سیناست و گاز مایع صنعتی شرکت پتروشیمی بندر امام، برش سنگین و رافینت شرکت پتروشیمی نوری، گاز مایع پتروشیمی پارس، نفت کوره ۲۸۰ سانتی استوکس شرکت ملی نفت ایران و گازوئیل، نفتای سبک و نفتای سنگین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در رینگ بین‌الملل عرضه می‌شود.

روز سه‌شنبه (یکم مهرماه) کالاهای نیتروژن مایع شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس و ته مانده برج تقطیر پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی و گازوئیل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد.

در این روز ۱۷.۶۲۵ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۱.۲۵۳ میلیارد و ۷۵۴ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دادوستد شد.