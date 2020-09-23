محمد مهدی کاظمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه برای نخستین بار در کشور محلول فرمولاسیون افزایشدهنده ماندگاری پسته تازه تولیدشده است، ابراز داشت: یکی از معضلات و مشکلات صنعت کشاورزی ماندگاری اندک بسیاری از محصولات از جمله پسته است که پس از چند روز آلودگی میکروبی ایجاد میکند و سلامتی انسان را به خطر میاندازد.
وی بابیان اینکه این محلول از خواص منحصربهفرد برخی نانو ذرات برای کنترل رطوبت و جلوگیری از آلودگی تولیدشده است، افزود: این محصول ضمن افزایش ماندگاری خطری را نیز متوجه انسان نمیکند.
دانشجوی رشته دکتری تخصصی مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان بابیان اینکه برای تولید محلول فرمولاسیون کار تحقیقی انجامگرفته است، ابراز داشت: این محلول هماکنون به صورت پایلوت بر محصول پسته تازه در سال زراعی آزمایش شد.
کاظمی اضافه کرد: یکی از خواص محلول این است که علاوه بر مانع رشد قارچهای میکروبی، ماندگاری پسته را از پنج روز به دو ماه افزایش میدهد.
به گزارش خبرنگار مهر، محلول فرمولاسیون افزایشدهنده ماندگاری پسته به شماره ۹۸۲۴۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسید.
